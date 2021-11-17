莊人祥說高端是加打 柯文哲再酸爆：0+N等於N....

中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，台北市長柯文哲嗆中央，「這不是混打，而是重打」。不過指揮中心發言人莊人祥回應，不是重打，應該是加打，對於莊人祥的說法，柯文哲則酸爆「0+N等於N....」

對於高端混打爭議，柯文哲近日頻開嗆中央，表示這不是混打，應該是重打，甚至批評就學術上77萬人就是白打，甚至柯文哲昨天也嗆中央，「你不懂醫學就算了，懂的話，越想就越生氣」，本來其他國家都有混打，包括AZ混打BNT、莫德納，結果全世界有臨床實驗的混打，台灣到現在為止，中央還不肯給混打，不過高端沒有做臨床試驗，反而要上線。媒體問柯，是否蔡政府把人民當工具人？柯文哲則說，「工具還好，簡直是實驗的白老鼠」。

對於莊人祥再說，不是重打是加打的說法，柯文哲今天則酸「0+N等於N....」。

另外，對於國民黨立委賴士葆質疑，1年打4劑疫苗，陳時中是否要簽切結書，若出事願意負責？陳時中回應，「我沒有辦法負責」，但國家有法律、藥害救濟制度。 北市副市長黃珊珊今天在臉書嗆，原來沒有人負責！柯文哲今天也被問到此問題，柯則沒有回應。

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