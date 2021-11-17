高端疫苗混打被批不負責任 陳時中：政務官負政治責任

施打高端疫苗無法出國，中央流行疫情指揮中心日前公布，如有緊急出國需求的高端疫苗接種國人，可以追打其他經國際認證疫苗，台北市長柯文哲及國民黨批評指揮官陳時中「不負責任」。陳時中今表示，所有相關政策，「我們政務官都負政治責任，我是這樣想的」，而各國對入境者接種疫苗規定，各有不同的法律及法治，就依照此方式進行。

對於施打兩劑高端疫苗的前副總統陳建仁將赴歐洲訪問，外界認為，陳應要重打疫苗。陳時中今至立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前接受媒體聯訪說，「不用」。

陳時中說，目前尚無高端混打相關研究數據，開放混打是經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決定，這是因應國外檢疫方式的一種措施，各疫苗都有它一定的安全性，過一段時間再接種，應不會有疫苗加成的效益。

有專家表示，目前國人接種第二劑新冠疫苗涵蓋率未達7成5，明年一定無法脫下口罩。陳時中說，「不用這麼悲觀，大家一起努力」。對於第15輪AZ疫苗有望開放BNT或莫德納疫苗，陳時中說，今或明天就會確定。而目前專家會議尚未建議開放BNT混打莫德納。

外界質疑，目前預約及接種莫德納的人數不多，陳時中說，「事實就是如此」。

外傳有24萬劑高端疫苗將於本月底到期，陳時中說，目前沒有收到這樣的訊息，但有800劑於今年底到期，可是這些疫苗都在地方政府手上，不在指揮中心庫存。

另有澳洲國人反應，日前入住集中檢疫所14天，但現在改為7+7卻無法退費。陳時中說，應該是沒有這樣的情形，7+7訂房是從今天上午10時開始，而訂房時也可以自己選擇入住區域。但有民眾反映，入住集中檢疫所在其他縣市，是否會補助從集中檢疫所到住家的交通費用，陳時中說，這部分由交通部規畫。

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