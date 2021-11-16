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BNT、莫德納都開！ 混打朝開放兩種疫苗進行

BNT、莫德納都開！ 混打朝開放兩種疫苗進行

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

第15期疫苗接種規畫尚未公布，但指揮中心發言人莊人祥昨天表示，11月開放混打應該不會跳票。但有多少劑量可供混打？莊人祥表示，有媒體估計BNT疫苗約有400多萬人打完第一劑正等待第二劑，可供混打數量不多，但這是根據一二劑差距，事實上符合資格只有200多萬人，如果開放混打莫德納和BNT疫苗都可納入。

莊人祥表示，AZ疫苗需接種第二劑僅有97萬人，這些人若要接種第二劑可選AZ、莫德納和BNT疫苗，因此混打會往開放兩種疫苗方向開放。目前疫苗接種政策仍往12月底前完整接種達六成方向進行。

至於接種完兩劑高端疫苗者要繼續加打其他疫苗，不需向中央申請，只要經醫療院所認定符合資格即可接種，無預估的資料。

而針對前副總統陳建仁出訪東歐，但之前參加高端試驗，接種的是高端疫苗，現只有四國承認高端疫苗是否有礙入境？但莊人祥未正面回應，僅表示有些國家認可高端也是要入境隔離14天，有些國家雖然不認可高端，但針對特定國家可以不用檢疫也能入境，不清楚立陶宛的做法。

新冠疫苗

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