高端追加混打出事誰負責？陳時中：有藥害救濟制度
指揮中心宣布，打高端民眾若有緊急出國需求，可加打2劑AZ、BNT或莫德納等國際認證疫苗，朝野立委今天在立法院質詢時皆皆關注此事。國民黨立委賴士葆質詢時詢問陳時中要不要簽切結書，一年打4劑疫苗，若出事他負責。陳時中答詢表示「我沒有辦法負責，」但國家有法律、有藥害救濟制度，不是用個人在講任何事。
對於接種高端民眾是「混打」還是「重打」，賴士葆和陳時中今上午在立法院會激辯。陳時中強調，高端抗體是無效才叫重打，但高端抗體還在，所以是混打。賴士葆質疑，政府沒做實驗就開放重打，這是粗糙的決策，許多國家甚至要打第3劑都需隔半年。
陳時中說，也有些國家是3個月，指揮中心也希望隔半年，這是在講效力，如果是說效力半年，是因為保護力往下降所以補追加，高端混打則是看其安全性，因為其效力還在，兩者不能混為一談。目前的相關規定是根據民眾要去的國家的要求，而美國到目前的要求是這樣。
至於賴士葆質疑高端的保護力還沒有數字出爐，陳時中說，指揮中心都有相關推估，這個推估以前是國內專家在講，現在也得到國際相關期刊的認證。
賴士葆表示，國人可能面臨一年打4劑，打愈多不良效果可能增加，陳時中是否要簽切結書，有事必須負責。陳時中說，沒有所謂切結問題，並要賴士葆去了解國家公衛政策，「這是一個整體的（政策），個案有個案的方式。」
賴士葆追問，如果重打2劑出問題，「要找高端還是找你？」陳時中答，「找藥害救濟，」國家法律有其制度，這不是個人問題，他下命令是根據整個法治之下，他負責的是政治負責，不是什麼切結書。
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