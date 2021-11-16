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高雄婦人打莫德納20天主動脈剝離 衛生局：待中央認定

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，個案有高血壓病史，經緊急處置後目前病況穩定，衛生局已於11月8日協助個案通報不良反應系統，主動脈剝離是否與疫苗有關，待中央認定。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，個案有高血壓病史，經緊急處置後目前病況穩定，衛生局已於11月8日協助個案通報不良反應系統，主動脈剝離是否與疫苗有關，待中央認定。圖／高雄市衛生局提供

高雄一名年近七旬婦人10月15日接種第二劑莫德納，陸續出現紅疹，數度到多家診所、醫院就醫，20天後又因胸痛確診是主動脈剝離，家屬不滿就醫都有說接種疫苗，但都未通報。高雄市衛生局表示，

個案有高血壓病史，經緊急處置後目前病況穩定，衛生局已於11月8日協助個案通報不良反應系統，主動脈剝離是否與疫苗有關，待中央認定。

這名婦人是在10月15日接種莫德納第2劑，感覺注射部位紅腫、發燙曾就醫，5天後身上起疹會癢而到一家診所就醫，10月29日與11月2日各因不適再去醫院，11月4日則感到胸痛、背痛到醫院掛急診，確診是主動脈剝離，開刀搶救送加護病房。

高市衛生局簡技潘炤穎表示，個案有高血壓病史，經緊急處置後目前病況穩定，近日可轉普通病房。衛生局11月8日協助個案通報不良反應系統，並提供受害救濟申請資訊給個案家屬，家屬於11月12日已提出申請書，審核文件無誤後，衛生局已將相關資料提報疾病管制署進行後續審議作業，其發生主動脈剝離是否與疫苗有關，待中央認定。

潘炤穎表示，疫苗不良事件的通報以透過醫療院所為原則，此個案因涉及多家醫療院所，所以由轄區衛生所接獲民眾要求通報不良事件時，彙整相關醫療院所資訊由衛生局所協助通報。衛生局會持續關懷病患和家屬。

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