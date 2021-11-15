莊人祥：沒出國不建議高端混打2劑他牌疫苗
有出國需求、已打高端疫苗者，可混打2劑他牌疫苗，國內有醫師擔心共打4劑疫苗可能抗體過高，指揮中心發言人莊人祥今天提醒已施打2劑高端者，若無出國需求，不建議再接種疫苗。
中央流行疫情指揮中心近日宣布，先前曾接種1劑或2劑高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 疫苗的民眾，若有緊急出國需求，間隔28天後即可依外國要求混打2劑AZ、BNT或莫德納疫苗，此政策目的只是為了讓民眾符合入境他國需求，並非增強免疫力，引發關注。
國內有部分醫師表示，打完2劑高端，再加2劑BNT或莫德納，可預期抗體濃度會衝上極高點，心肌炎發生風險也可能更高，目前也沒有資料可以回答在短期內打4針是否會引發較高機率的不良反應，以及安全性問題等。
對此，莊人祥今天下午在指揮中心記者會中表示，施打4劑COVID-19疫苗副作用是否增加，不得而知，重申已接種過高端疫苗的民眾若沒有出國需求，尤其是要前往美國，都不建議再接種。
至於2劑高端疫苗之後要混打何種廠牌COVID-19疫苗，莊人祥僅說，尊重醫師評估。以現有混打疫苗研究分析，混打疫苗的副作用，如頭痛、發燒等，發生機率確實高於2劑相同廠牌疫苗，但大多都會在2天內緩解。
今天記者會中也有媒體提問，高端疫苗混打他牌疫苗是否需領新的小黃卡，莊人祥表示，小黃卡接種欄位本來就設計有4格，高端疫苗混打者可直接在原有的小黃卡欄位繼續往下填即可，除非接種當天忘記攜帶，否則無須額外補發小黃卡。
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