每人至少打1劑mRNA疫苗？ 莊人祥：會研議
有醫師建議，每個人至少要接種1劑mRNA疫苗，保護力較好。指揮中心發言人莊人祥今天說，台灣明年、112年mRNA疫苗準備充足，會由專家研議是否讓每個人都打mRNA疫苗。
中央流行疫情指揮中心今天宣布新增9例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，全數都是完整接種疫苗仍染疫的突破性感染個案，接種疫苗廠牌包括AZ、BNT、嬌生及科興。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，隨北半球天氣漸趨寒冷，全球疫情確實有升高的趨勢，尤其是歐洲和亞洲部分國家，在國內邊境嚴管狀況下，未來境外移入個案可能持續增加。
羅一鈞說，由於全球疫苗接種已有一段時間，突破性感染個案也愈來愈多，顯示很多人可能在打完疫苗後出國旅遊、就學，但正因完整接種疫苗，染疫後重症、死亡個案都大幅減少，呼籲海外民眾盡可能打完疫苗再回台，對自己、家人都能帶來保護力。
有醫師建議每個人至少要接種1劑mRNA的COVID-19疫苗。莊人祥表示，台灣明年、112年一共加訂3500萬劑莫德納（Moderna）疫苗，在mRNA疫苗準備上相當充分，同時積極洽購其他次世代疫苗，至於是否每個人都需要接種至少1劑mRNA疫苗，將於衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）中討論。
此外，因應國內產業缺工，本週將迎來首批印尼移工，但有部分移工還未接種疫苗。
莊人祥說，目前針對移工提供很多接種疫苗的管道，包括到平台預約、直接向醫院預約接種，指揮中心也積極推動外展服務，只要有超過100名移工的公司都可向當地衛生局聯繫，由醫療單位到當地協助接種。
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