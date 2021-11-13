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內湖中型接種站開設 診所醫師支援日打600劑

中央社 / 台北13日電

為加速COVID-19疫苗涵蓋率，北市醫師公會今天在慈濟內湖聯絡處開設中型接種站，由該區域診所醫師輪班，每天最多能接種600劑，盼讓大型醫院恢復急重症醫療量能，落實分級醫療。

為加速COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種人口涵蓋率，台北市醫師公會和台北市政府合作成立疫苗機動接種隊，今天起更在慈濟內湖聯絡處開設中型接種站，每週五到週日提供疫苗接種服務。

台北市醫師公會理事長邱泰源表示，北市醫師公會在疫情期間動員基層診所醫療團隊，支援社區篩檢站、安養照護機構，更替街友、住宿型長照機構住民、在宅個案進行接種疫苗。

台北市醫師公會常務理事洪德仁今天告訴中央社記者，先前第1劑疫苗涵蓋率快速攀升的時期，全台近50%疫苗由大型醫院施打，基層診所約30%、大型接種站約20%。

洪德仁說，隨疫情回穩，大型醫院接種量能應逐步降載，並且恢復急重症醫療量能，改由基層診所醫療量能接棒。

洪德仁指出，據統計，6月到7月間，民眾在診所預約疫苗的報到率高達99%，比醫院、大型接種站還高，同時使用低殘劑針具發揮殘劑最大功能，AZ疫苗一瓶可多抽2劑、BNT疫苗約可多抽1劑，先前美國送的莫德納疫苗每瓶更能多抽5劑，疫苗使用率高達107%。

洪德仁說，未來慈濟內湖聯絡處將由該區域診所醫師輪班替民眾接種，每天最多可接種600劑疫苗，也感謝慈濟提供舒適的場地，更全力動員志工協助，讓民眾都能安心接種，共同提高疫苗涵蓋率。

新冠疫苗

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