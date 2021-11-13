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承認高端疫苗國家縮水！6國減為4國 指揮中心更正資訊

高端認證國家又縮水「僅剩四國」 指揮中心更正資訊

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
台灣國產高端疫苗。 記者黃仲裕／攝影
台灣國產高端疫苗。 記者黃仲裕／攝影

國際邊境政策鬆綁，包含美國等多國規定需要疫苗接種證明才能入境。中央疫情指揮中心原先宣布，有紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、色列、貝里斯等六國接受高端疫苗，今天傍晚更正資訊，拿掉以色列及阿根廷，只有四個接受打高端疫苗的國人入境。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，外交部提供資訊有誤，因此更正，接種高端疫苗可入境的六個國家，改為可入境及免隔離，另外移除以色列及阿根廷，剩下紐西蘭、帛琉、印尼，貝里斯的實施日期仍待確認中。

國內現已開放已施打一劑或二劑高端者，有出國需求者，可混打他款疫苗。如果有出國入境需要接種特定廠牌疫苗，務必確實了解當地入境規範，可憑電子機票、工作及入學證明、健保卡、小黃卡等證件，改打AZ、BNT或莫德納疫苗。

指揮中心今日更正，接種高端疫苗可入境國家中，移除以色列及阿根廷。圖／指揮中心提供
指揮中心今日更正，接種高端疫苗可入境國家中，移除以色列及阿根廷。圖／指揮中心提供

新冠疫苗 高端疫苗

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