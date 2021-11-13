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第15輪疫苗11月底前 AZ可望混打BNT、莫德納

中央社 / 台北13日電
莊人祥表示BNT與莫德納疫苗將持續接種，11月底前也可能開放第1劑打AZ疫苗者混打BNT與莫德納疫苗。 本報資料照片
莊人祥表示BNT與莫德納疫苗將持續接種，11月底前也可能開放第1劑打AZ疫苗者混打BNT與莫德納疫苗。 本報資料照片

指揮中心發言人莊人祥今天表示，第15輪疫苗尚在規劃中，但BNT莫德納疫苗將持續接種；11月底前也可能開放第1劑打AZ疫苗者混打BNT與莫德納疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心統計，昨天疫苗接種25萬2007劑，截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑為76.06％、第2劑41.3％。

第14輪疫苗今天起至24日開打，媒體在疫情記者會上詢問第15輪疫苗規劃，莊人祥表示，目前在規劃中尚未定案，目前進貨的疫苗為輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗，未來當然會持續施打。

媒體追問第15輪疫苗是否會開放不同廠牌疫苗混打，莊人祥說，11月份可能開放混打，即第1劑接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗者，第2劑可打莫德納或BNT疫苗。

媒體也詢問，近期疫苗打氣下降，專家建議可贈送農漁產品、家電等；另未來是否會限制未打疫苗者不能參加演唱會或看電影。

莊人祥說，地方政府若要提供接種疫苗的抽獎或小禮品，指揮中心非常樂意，目前高雄的確有進行。

針對未接種疫苗的限制，莊人祥說，目前僅針對八大行業等非必要消費，及醫療、長照等機構基於安全考量，才有這樣的需求，除此之外，現階段不太可能實施。

新冠疫苗 AZ疫苗 BNT 莫德納疫苗

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