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高端開放混打！網狂怨「白打」醫師：忽略等於沒打就好

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為高端疫苗。圖／聯合報系資料照
圖為高端疫苗。圖／聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心昨天(12日)宣布，若施打一或二劑高端疫苗的民眾因就學等原因，有緊急出國需求，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納疫苗，讓不少人都覺得前面是「白打了」，但有專家則認為，「就把高端忽略，等於沒打就好」。

美國規定，入境前需要接種WHO認可的七款疫苗，馬來西亞則認可四大疫苗AZ、BNT、莫德納、嬌生以及中國的中國的科興、國藥及康希諾，泰國除了四大疫苗外再增俄羅斯衛星五號，目前接受高端疫苗國家僅有紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝斯里6國。

昨天指揮中心公布消息後，馬上引起網友熱議，不少人抱怨「白打了」，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科醫師黃高彬則解釋，高端是所謂的次單位蛋白疫苗，而AZ、BNT、莫德納與高端的機轉作用不同，如果這時還在擔憂疫苗引起安全疑慮，「就把高端忽略，等於沒打就好」。

有民眾也質疑高端疫苗是否在國際認證取得已有困難，只好出此招解套，對此指揮中心發言人莊人祥否認，強調高端需要更多時間完成臨床試驗的結果，以利爭取國際認證，但有些民眾有緊急出國需求，因此指揮中心開放接種過高端，有緊急出國需求者，可以在間隔28日後接種他牌疫苗。

目前國內疫苗廠牌多達四款選擇，包含AZ、BNT、莫德納及高端疫苗，其中有77萬612人接種過一劑高端疫苗，占一劑接種人口的4%，另外有64萬1630人已施打過二劑高端疫苗，若有出國需求者可混打其它款疫苗。

新冠疫苗

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