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基隆暖暖高中打2劑BNT 陳時中：應宣布開打才開打

中央社 / 台北12日電
中央防疫指揮中心本月10日宣布暫緩為青少年施打BNT第2劑，但基隆市暖暖高中學生10月29日就打完第2劑BNT疫苗，家長心疼孩子成為「實驗品」。 聯合報系資料照／記者邱瑞杰攝影
中央防疫指揮中心本月10日宣布暫緩為青少年施打BNT第2劑，但基隆市暖暖高中學生10月29日就打完第2劑BNT疫苗，家長心疼孩子成為「實驗品」。 聯合報系資料照／記者邱瑞杰攝影

基隆市暖暖高中提前替400多名學生接種第2劑BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，對於青少年接種BNT疫苗第2劑，都是抱持「宣布開打才開打」的態度。

12歲至17歲青少年接種輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後發生心肌炎、心包膜炎不良事件受各界矚目。美國統計顯示，青少年打第2劑BNT疫苗心肌炎發生機率高出第1劑的10倍。

中央流行疫情指揮中心近日宣布，經專家決議，12歲至17歲青少年第2劑疫苗暫緩施打，將再觀察2週並檢視先前心肌炎個案。

不過，基隆暖暖高中約400多名學生已接種第2劑BNT疫苗，校方指出是指揮中心太晚才通知暫緩施打，基隆市衛生局則回應，10月中有通知延後施打，僅暖暖高中依原定時程接種，衛生局會檢討。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心對於青少年接種BNT疫苗第2劑這件事，都是抱持「宣布開打才開打」的態度，即便數據看來接種第2劑不會有傷害，但沒按照規定就提前開打，還是要把負責的態度拿出來。

另外，有外媒報導指出，莫德納（Moderna）首席醫療官指出莫德納疫苗對於預防重症、住院的保護力，遠高於心肌炎風險，但通報數據顯示，30歲以下男性，施打莫德納疫苗患有心肌炎的風險，比BNT接種者來得高，國內是否有類似情形備受矚目。

指揮中心發言人莊人祥表示，據統計，國內18歲至24歲男性每百萬接種約通報36.9人發生心肌炎，目前國內接種2劑莫德納疫苗的人數較多，BNT疫苗大多僅接種1劑，難以比較接種後的通報情形。

新冠疫苗 陳時中

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