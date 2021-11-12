快訊

移居台東遭官員嗆「滾回香港」 建設處長今怒告反擊

莫德納承認 30歲以下男性接種後患心肌炎案例是「輝瑞的5倍」

陳時中：11月還有疫苗要來 足夠提高第1劑涵蓋率

中央社 / 台北12日電
衛福部長陳時中。 記者曾吉松／攝影
衛福部長陳時中。 記者曾吉松／攝影

指揮中心指揮官陳時中今天透露，除了今天有BNT、莫德納疫苗抵台，預計11月底還有COVID-19疫苗會到貨，目前疫苗量足以讓第1劑疫苗接種人口涵蓋率達一定程度。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布又有2批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗抵台，分別民間捐贈的92.66萬劑BNT疫苗以及政府自購的122.61萬劑莫德納疫苗。

陳時中說，預計11月底還有COVID-19疫苗到貨，現有疫苗量已經足以讓第1劑疫苗涵蓋率達一定程度，至於12月是否有疫苗要來，暫無法預估；他表示，除了11月底將到期的59.4萬劑AZ疫苗外，年底前其他疫苗都沒有過期問題。

因應民眾緊急出國需求，陳時中今天宣布，無論先前曾接種1劑或2劑高端疫苗，只要間隔28天即可依外國要求，再混打2劑AZ、BNT或莫德納疫苗，但須出示機票、就學或工作證明等文件。

不過，根據國際建議，第3劑COVID-19疫苗最好與第2劑疫苗間隔6個月，有媒體詢問此政策安全性。

陳時中說，國際間之所以建議第3劑間隔6個月再施打，主要是研究發現，打完第2劑的3個月後保護力會開始下降，因此國外才決定以6個月作為接種間隔，補強保護力。

陳時中說，這次之所以開放高端混打其他疫苗，不是為了補強保護力，而是因應民眾緊急出國需求才做此開放，經專家討論才認為可以採取這種補打方式，但希望間隔28天後。

新冠疫苗 陳時中

延伸閱讀

國健署願意協助戒多年菸癮 陳時中：會慎重考慮

要戒菸？ 陳時中：「你管的比我太太還嚴」慎重考慮中

民進黨：朱立倫抹黑陳時中又貶低女性 應辭國民黨主席

陳時中唱歌喝酒影片瘋傳 孫大千：極樂高歌的9個問題

相關新聞

高端國際認證受阻「替國內混打」解套？指揮中心回應了

高端疫苗尚未納入WHO認證，使部分民眾出國工作及就學受阻，中央疫情指揮中心今日宣布開放施打一劑或二劑高端者，且有出國需求...

14輪預約截止210萬人明開打 mRNA疫苗雙抵台有望混打

國內第14輪開放AZ、莫德納及BNT疫苗等一二劑施打，今日中午12時預約截止，已完成預約者共有103萬人預約AZ、54....

憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

國際邊境政策鬆綁，包含美國等多國規定需要疫苗接種證明才能入境。對此，中央疫情指揮中心宣布，開放已施打一劑或二劑高端者，有...

陳時中：11月還有疫苗要來 足夠提高第1劑涵蓋率

指揮中心指揮官陳時中今天透露，除了今天有BNT、莫德納疫苗抵台，預計11月底還有COVID-19疫苗會到貨，目前疫苗量足...

國內疫苗充足 自購莫德納、捐贈BNT疫苗陸續到貨

國內新冠肺炎疫情平緩，中央流行疫情指揮中心今公布台積電、鴻海永齡、慈濟三間企業和民間團體捐贈之第12批BNT疫苗92.6...

第12批BNT疫苗今晨7時運抵桃機 數量待指揮中心公布

第12批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗今天上午7時運抵桃園國際機場，完成檢驗封緘作業後將由中央流行疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。