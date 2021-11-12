陳時中：11月還有疫苗要來 足夠提高第1劑涵蓋率

指揮中心指揮官陳時中今天透露，除了今天有BNT、莫德納疫苗抵台，預計11月底還有COVID-19疫苗會到貨，目前疫苗量足以讓第1劑疫苗接種人口涵蓋率達一定程度。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布又有2批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗抵台，分別民間捐贈的92.66萬劑BNT疫苗以及政府自購的122.61萬劑莫德納疫苗。

陳時中說，預計11月底還有COVID-19疫苗到貨，現有疫苗量已經足以讓第1劑疫苗涵蓋率達一定程度，至於12月是否有疫苗要來，暫無法預估；他表示，除了11月底將到期的59.4萬劑AZ疫苗外，年底前其他疫苗都沒有過期問題。

因應民眾緊急出國需求，陳時中今天宣布，無論先前曾接種1劑或2劑高端疫苗，只要間隔28天即可依外國要求，再混打2劑AZ、BNT或莫德納疫苗，但須出示機票、就學或工作證明等文件。

不過，根據國際建議，第3劑COVID-19疫苗最好與第2劑疫苗間隔6個月，有媒體詢問此政策安全性。

陳時中說，國際間之所以建議第3劑間隔6個月再施打，主要是研究發現，打完第2劑的3個月後保護力會開始下降，因此國外才決定以6個月作為接種間隔，補強保護力。

陳時中說，這次之所以開放高端混打其他疫苗，不是為了補強保護力，而是因應民眾緊急出國需求才做此開放，經專家討論才認為可以採取這種補打方式，但希望間隔28天後。

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