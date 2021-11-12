COVID-19疫苗接種逾2721萬劑 第2劑涵蓋率破4成

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天全台接種18萬5611劑COVID-19疫苗，累計接種逾2721萬劑；第1劑涵蓋率75.79%，第2劑40.43%，劑次人口比116.13%。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種狀況。指揮中心發言人莊人祥也公布疫苗不良事件統計數字，昨天共新增57件非嚴重不良事件、59件其他疑似嚴重不良事件，另有9例死亡個案。

莊人祥說，9例死亡個案包括4例接種AZ疫苗，年齡介於47歲至88歲，於接種後2天到144天間發生；3例接種莫德納（Moderna）疫苗，年齡介於36歲至68歲，於接種後4天至14天間發生；2例接種BNT疫苗，年齡介於47歲至76歲，於接種後4天至17天間發生。

在公費流感疫苗方面，陳時中說，今年公費流感疫苗共購買630多萬劑，目前已經接種384萬劑，11月15日將開放第2階段接種，公費對象加入50歲至64歲、無高風險慢性病成人，流感疫苗也是非常重要的疫苗，但提醒與COVID-19疫苗最好相隔7天以上。

陳時中指出，由於去年一口氣全面開放導致搶打潮，到了去年的此時已接種540萬劑，因此今年分2階段接種。他並強調，近2年打流感疫苗效果非常好，呼籲符合接種資格的民眾不要遲疑，儘速接種。

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