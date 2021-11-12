第12批BNT疫苗今晨7時運抵桃機 數量待指揮中心公布

第12批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗今天上午7時運抵桃園國際機場，完成檢驗封緘作業後將由中央流行疫情指揮中心統籌運用；這批疫苗數量待指揮中心公布。

這批BNT COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗由中華航空股份有限公司班機CI-62載送，從德國法蘭克福機場起飛，運抵桃機後由海關完成機邊驗放，送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。

由台灣積體電路製造股份有限公司、鴻海暨永齡基金會及中華民國佛教慈濟慈善事業基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，截至5日到貨11批共860.95萬劑。

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