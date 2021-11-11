第2劑涵蓋率近4成 96萬人預約AZ疫苗超過即期數量

指揮中心統計，國內COVID-19疫苗第2劑接種人口涵蓋率即將突破4成。第14輪預約今天起開放，截至下午5時，AZ疫苗預約超過96萬人，數量已大於59.4萬劑效期至月底的疫苗。

中央流行疫情指揮中心最新統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗昨天接種20萬9832劑，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種9萬1191劑，莫德納（Moderna）疫苗接種8200劑，高端疫苗接種2136劑，輝瑞BNT疫苗接種10萬8305劑。

截至目前為止，國內COVID-19疫苗累計接種2700萬4426劑，AZ接種1326萬6874劑，莫德納接種641萬1445劑，高端接種141萬102劑，BNT接種591萬6005劑。指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，接種人口涵蓋率第1劑75.5%、第2劑39.75%，劑次人口比115.25（劑/每百人）。

第14輪COVID-19疫苗預計提供AZ第1及2劑、BNT第2劑與莫德納疫苗第1及2劑預約接種，並以第2劑為主，AZ自今天上午10時預約、莫德納及BNT則是今天下午2時起預約，截至今天下午5時，已有184.2萬人預約成功。

第14輪AZ疫苗符合預約資格人數共220萬4435人，其中96萬2272人已完成預約，預約占比約為4成3，指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，預期這輪AZ疫苗預約人數可達100萬以上。

最新一批自購AZ疫苗59.4萬劑效期不到1個月備受關注，指揮中心指揮官陳時中表示，第14輪AZ疫苗預約度不算特別低，有信心在安全有效期前將這一批疫苗用完；莊人祥說，推估59.4萬劑短效期AZ疫苗大部分可在第14輪用掉，少部分剩餘疫苗，也會在下一輪積極調度，儘速使用完畢。

第14輪莫德納疫苗及BNT疫苗則從今天下午2時開始預約，統計截至下午5時，莫德納疫苗符合預約資格者共132萬7115人，已有45萬3071人完成預約；BNT疫苗符合預約資格者有98萬6563人，其中42萬6681人已完成預約。

莫德納疫苗及BNT疫苗的預約占比約為3成4。莊人祥表示，目前預約人數偏少，尤其再次開放預約第1劑莫德納疫苗，原以為獨鍾莫德納的民眾會非常踴躍，不料實際預約狀況卻不如預期，但他也說，才剛開放預約3小時，預約狀況仍待觀察。

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