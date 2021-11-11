暖暖高中450名學生打2劑BNT 基隆衛生局檢討

青少年接種BNT疫苗因有心肌炎疑慮暫緩接種第2劑，但基隆市暖暖高中約450名學生卻已接種第2劑。衛生局說，10月中有通知延後施打，僅暖中依原定時程接種，衛生局會檢討。

基隆市議員林旻勳下午在議會施政總質詢表示，中央流行疫情指揮中心10月29日時尚未明確宣布12歲至17歲青少年是否能接種第2劑BNT疫苗，但暖中學生卻在當天就接種第2劑BNT疫苗，引起家長恐慌，質疑全市就只有暖中學生先施打第2劑BNT。

此外，林旻勳指出，暖中國中部一年級女學生，9月24日接種第一劑BNT疫苗，隔2週後又施打子宮頸疫苗，接著10月29日接種第2劑BNT疫苗，原本預定11月10日還要施打流感疫苗。

林旻勳表示，家長擔心孩子身體會出狀況，他接獲陳情後，立即聯繫衛生局喊停延後施打。他身為2名孩子的父親，對於家長的憂慮感同身受，要在48天內要挨4 針，大人都不見得受得了，更何況是12、13歲的學生。

基隆市衛生局長吳澤誠向中央社記者表示，暖中原本就排定9月24日施打第一劑BNT疫苗，10月29日接種第2劑，10月中旬因疫苗調度問題，中央將青少年施打BNT疫苗從4週放寬到10週，衛生局依中央指示通知學校和醫療院所，但基隆市所有學校卻只有暖中依時程施打。

吳澤誠說，目前世界各國第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗都是間隔4週施打，暖中高中部和國中部約有450名學生接種第2劑BNT疫苗，目前學生都沒有通報不良反應，對於這次疏忽，衛生局除會從各方面檢討外，也會加強流程管理，並對學生加強健康監測。

記者詢問，醫療院所是否有疏失？吳澤誠並未正面回應，僅表示衛生局拜託醫療院所進入學校施打，醫療院所人員其實很辛苦。對於女學生差點在48天內挨4針，吳澤誠說，依中央規範是可以的，中央的規範一定有科學論據，心理上感受又是另一件事，他來自於醫療，如果是他的小孩，也會依照中央規範施打。

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