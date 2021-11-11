2小時湧87萬人預約！第14輪AZ預約率達3成9
國內正值第14輪疫苗平台預約，今日上午10時開放AZ疫苗第一、二劑可預約接種，下午2時則開放莫德納第一、二劑及BNT第二劑預約。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前符合AZ疫苗資格者有220萬人，截至中午12時，已預約87萬3525人，占三成九。
第14期提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8周以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4周以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4周以上對象第二劑接種。今日開放上午及下午分流預約，並於明日中午12時截止，預計於施打時間為11月13日至11月24日。
陳時中表示，目前疫苗各種廠牌都已經廣泛開放預約施打，昨日施打劑量達20.9萬劑，第一劑涵蓋率75.50%，第二劑39.75，也請尚未預約施打的民眾可以盡速預約。
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