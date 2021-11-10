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高捷美麗島光之穹頂接種站開打 隨到隨打湧人潮

中央社 / 高雄9日電

高雄捷運美麗島站COVID-19疫苗接種站今天下午在「光之穹頂」下開打，高雄衛生局估可供500名民眾接種莫德納，現場提早湧現等候人潮，今天已不再接受隨到隨打民眾排隊。

高雄市長陳其邁8日晚間在臉書上發布貼文表示，10日到13日每天下午3時30分至7時30分，將在美麗島捷運站的「光之穹頂」下提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）接種服務，10日到12日提供莫德納疫苗，13日提供BNT疫苗。

高雄市政府衛生局今天稍早表示，預估可提供500名民眾接種疫苗。捷運美麗島站也在今天中午左右就出現排隊人潮，至下午3時30分開打的時候，現場已有數百名民眾等候。

有現場排隊隨到隨打的民眾不滿的表示，下午3時左右就已經到現場排隊，排了一個多小時都還沒有輪到自己報到，認為市政府應該安排預約與隨到隨打的民眾分天接種，避免全部擠在一起。

因現場人數眾多，衛生局緊急利用捷運站廣播，請有上網預約的民眾排另一條路線接種，分流人潮；現場也緊急在旁邊加開打線，消化人潮。

4時左右，衛生局估計排隊人數已經超過準備劑量，接種時間也有可能超過原訂的7時30分，派人員在隊伍末端勸阻民眾不要繼續排隊。

從大寮前來準備排隨到隨打王小姐表示，已經特地前來了卻連排隊都不能排，很沮喪。

高雄市衛生局表示，現場人數還在增加，今天會盡可能把已經排隊的民眾消化完畢，也呼籲民眾，明後天現場也有提供莫德納疫苗接種，13日還有BNT疫苗，可以明天提早到現場排隊，避免在現場等候過久。

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