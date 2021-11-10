疫苗涵蓋率達75% 第1劑接種率75歲以上長者最低

指揮中心統計，截至目前COVID-19疫苗第1劑接種人口涵蓋率達75%、2劑涵蓋率39%；但進一步分析，75歲以上長者第1劑疫苗接種率僅72.3%，為各年齡層最低。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天全台接種20萬9832 劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，截至目前，第1劑疫苗人口涵蓋率為75.21%、2劑涵蓋率為39.03%。

指揮中心發言人莊人祥今天也在疫情記者會提及，從各年齡層接種狀況分析，75歲以上長者第1劑疫苗接種率72.3%，是各年齡層最低；第2劑部分，因12至17歲青少年暫緩施打，故此年齡層第2劑接種率最低。

媒體詢問，明年是否有接種疫苗獎勵制度，莊人祥回應，目前接種疫苗採自願性質，未來該如何提高疫苗涵蓋率，可能做法有很多，盼以多元方式鼓勵接種。

莊人祥舉例，現在開放未在預約平台意願登記或預約者，也能直接到指定醫療院所預約施打；也有縣市贈送有機米，鼓勵長者接種。

此外，莊人祥也說，某些非必要消費行業，也須至少接種1劑疫苗才能復業或消費，隨疫苗涵蓋率愈高，未來也須完整接種2劑，若未完整接種則須定期採檢。

另媒體提問，醫界反映18歲以上、未滿20歲青年接種COVID-19疫苗，是否需要家長簽同意書。莊人祥回應，18至20歲族群接種需要家長同意書，因指揮中心定義成年是20歲以上。

針對年輕族群接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，可能出現罕見心肌炎副作用，莊人祥說，截至11月3日，全台共有20例接種BNT疫苗後出現心肌炎，年齡介於12至21歲，其中17人是12至17歲青少年。20人中有18人已出院，1人僅看門診未住院，1人仍住院中。

針對指揮中心指揮官陳時中說，12至17歲將暫緩施打第2劑BNT疫苗，莊人祥表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將重新檢視心肌炎通報資料與國外相關文獻，預計2週後重新開會討論青少年是否接種第2劑。

指揮中心也統計最新疫苗接種後不良事件，昨天共新增221件，其中138件非嚴重，81件其他疑似嚴重，2例死亡，死亡個案接種疫苗廠牌為阿斯特捷利康（AZ）與BNT疫苗。

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