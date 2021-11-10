獨／ACIP一票之差暫緩校園接種 專家也列出這些但書

國內先前開放青少年按時程已可打第二劑BNT疫苗，但因證據顯示第二劑心肌炎、心包膜炎風險高於第一劑，包括英國等許多先進國家都決定只打一劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今透露，專家評估決定暫緩BNT第二劑校園接種計畫，等滿十周再決定。據了解，衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）昨天開會舉行記名投票，以一票之差決定暫緩，專家也提出一些但書，符合某些風險條件的青少年可考慮接種，並非絕對不能打。

根據台大公衛學者整理，英國及香港規定，12至15歲與12至17歲青少年僅接種1劑BNT；國內即將於11月13日將開打第14輪疫苗，第二劑BNT僅提供給18歲以上成人，但指揮中心還沒定調青少年到底要不要打第二劑。今面對多位立委關切台灣青少年接種政策，陳時中表示，根據專家委員評估，目前決定暫緩第二劑接種，延長到10周後再決定要不要施打第二劑。

ACIP委員、台大醫院小兒部感染科教授張鑾英證實這項決議，分析決議背後有兩項考量。首先是考量的疫情，因目前台灣疫情控制得不錯，歐美國家大規模接種第二劑的歐美國家，多屬疫情嚴峻，其風險評估的考量與台灣不同。再者是美國CDC資料顯示第二劑心肌炎風險是第一劑的5到10倍，很多國家也都參照這項資訊，沒有施打第二劑。綜合考量上述因素，評估BNT疫苗的益處和風險之後，委員經過記名投票，最後以一票之差，決定暫緩BNT第二季校園接種計畫。

張鑾英表示，專家委員的意思並非絕對不能接種，同時也列出一些但書，例如需要出國、家人有機師或醫護人員等感染高風險族群等，有這些情形者，仍可考慮接種。接下來兩周，專家委員會繼續參考相關證據資料，觀察重點是台灣疫情是否出現變化、是否有證據資料支持延後接種第二劑BNT會更安全、是否有證據支持第二劑混打非mRNA疫苗，例如蛋白質疫苗。專家會綜合判斷利弊之後，如果認為值得打，還是會打第二劑，「一切都要讓科學證據去決定。」

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