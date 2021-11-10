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陳時中證實：默沙東口服藥物已簽約採購 輝瑞口服藥將討論

中央社 / 台北10日電
默沙東集團的新冠肺炎口服藥莫納皮拉韋。路透社
默沙東集團的新冠肺炎口服藥莫納皮拉韋。路透社

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，默沙東口服藥採購已完成簽約，採購量估計高於1萬份。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，默沙東口服藥採購已完成簽約，採購量估計高於1萬份。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
採購COVID-19口服藥物有新進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，默沙東口服藥採購已完成簽約，採購量估計高於1萬份；輝瑞口服藥本週也會開會向專家報告，若獲認可也會採購。

民眾黨籍立法委員蔡壁如今天上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時，問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥採購進度。

蔡壁如說，目前默沙東集團（Merck & Co.）的口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），以及輝瑞（Pfizer）研發的口服藥Paxlovid，都有熱烈討論。

陳時中答詢時透露，採購默沙東口服藥已完成簽約，但採購價格他不清楚，藥物也無法殺價。他也說，現在合約訂定較好，並未規定不能透露進貨時程。

陳時中說，默沙東口服藥也需經過衛生福利部食品藥物管理署緊急使用授權（EUA），只要通過EUA，待進貨後再付錢即可。

蔡壁如提及，有感染科醫師評估，以目前國內COVID-19疫情，口服藥只要採購1萬份就足夠。陳時中回應，指揮中心採購大概會高於這個量。

先前指揮中心曾表示，默沙東口服藥主要是給輕症患者使用，不像單株抗體需要在醫院或集中檢疫所施打，未來輕症患者甚至有機會在家中隔離用藥。

此外，陳時中也說，輝瑞口服藥物本週會向專家報告，若經評估療效不錯，且獲專家認可，未來也會採購。

新冠疫苗

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