快訊

整理包／藝FUN券今天開始使用 數位、紙本22項QA一次查

台日疫苗認證沒數位僅紙本 陳時中：很快會洽談出來

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
衛福部長陳時中。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
衛福部長陳時中。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

日本放寬邊境管制，但尚未承認台灣的疫苗接種紀錄（小黃卡），衛福部長陳時中今表示，日本沒有規畫數位疫苗認證，只有紙本認證，目前針對雙方紙本認證內容，正在洽談中，很快會有結果出來。

陳時中昨受訪時，坦言台日雙邊認證做法「有點卡卡的」，外交部發言人歐江安則回應媒體，將持續協助台日雙方就相互認證等事宜進行磋商。

陳時中今出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前受訪時，媒體提問關於日本不承認小黃卡，台日雙邊疫苗認證進度？他表示，日本本身沒規畫數位認證，只有紙本，目前對雙方紙本內容正在洽談中，很快會有結果。台日之間是否有機會互相放寬限制？陳時中則說，這需要另外一個階段再來談。

對於與國外數位疫苗認證，陳時中表示，與其他地方都在談互相認證，基本上規格、架構都已經做好。而我國疫苗認證中，是否可納入中國國藥、科興等疫苗？他說，認證疫苗會採取國際WHO標準，以及我國的EUA。

陳時中日前允諾開放疫苗混打，至今仍未開放，讓民眾苦等近兩期。陳時中則回應，沒有等兩期，這個月都可以。

日前放寬春節檢疫規定，從14天集中檢疫，縮短為10天，剩餘4天可返家檢疫。高雄市長陳其邁建議，防疫旅館量持續增加，嚴加管控給市民，大多數民眾都希望住滿14天。陳時中說，「要住14天我們不反對，我們提供一個機會，縮短集中檢疫的時間」。

新冠疫苗

延伸閱讀

王必勝認不倫戀 陳時中：社會大眾應給他機會

日本邊境鬆綁未包括台灣 陳時中坦言：我國未對等開放

確診康復者恐面臨後遺症 陳時中稱將編4.5億設門診

59.4萬劑AZ月底到期 蔡壁如質疑政府花大錢買即期品

相關新聞

陳時中公開入境突破性感染數據 莫德納暴增、AZ反降

為防範新冠疫情，世界各國拚疫苗覆蓋率，立委賴惠員今於立院質詢時，針對各廠牌疫苗「突破性感染」國內是否做相關分析。衛福部長...

台日疫苗認證沒數位僅紙本 陳時中：很快會洽談出來

日本放寬邊境管制，但尚未承認台灣的疫苗接種紀錄（小黃卡），衛福部長陳時中今表示，日本沒有規畫數位疫苗認證，只有紙本認證，...

疫苗混打第14輪未開放 莊人祥承諾本月上路

指揮中心昨公布第十四輪疫苗接種時程，提供ＡＺ、莫德納疫苗第一劑，以及ＡＺ疫苗（接種第一劑間隔滿八周以上）、莫德納疫苗（接...

青少年第2劑BNT疫苗打不打 衛福部召集專家評估

第14輪COVID-19疫苗13日施打，3廠牌疫苗中，BNT疫苗第2劑僅供給18歲以上成人，顧慮到青少年的心肌炎風險，衛...

北醫附醫疫苗接種遠距門診 即時揪出阿伯打疫苗後血栓

不管是施打疫苗前的諮詢，或是施打疫苗後出現副作用。台北醫學大學附設醫院設置「疫苗注射後不良反應通訊診療門診」，只要民眾有...

買AZ即期品遭批「缺乏購買計畫」 陳時中回應了

國內自購59.4萬劑AZ疫苗，將於11月30日到期，實際使用時間不到一個月，被台北市長柯文哲批評「買即期品」，質疑中央缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。