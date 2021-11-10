台日疫苗認證沒數位僅紙本 陳時中：很快會洽談出來

日本放寬邊境管制，但尚未承認台灣的疫苗接種紀錄（小黃卡），衛福部長陳時中今表示，日本沒有規畫數位疫苗認證，只有紙本認證，目前針對雙方紙本認證內容，正在洽談中，很快會有結果出來。

陳時中昨受訪時，坦言台日雙邊認證做法「有點卡卡的」，外交部發言人歐江安則回應媒體，將持續協助台日雙方就相互認證等事宜進行磋商。

陳時中今出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前受訪時，媒體提問關於日本不承認小黃卡，台日雙邊疫苗認證進度？他表示，日本本身沒規畫數位認證，只有紙本，目前對雙方紙本內容正在洽談中，很快會有結果。台日之間是否有機會互相放寬限制？陳時中則說，這需要另外一個階段再來談。

對於與國外數位疫苗認證，陳時中表示，與其他地方都在談互相認證，基本上規格、架構都已經做好。而我國疫苗認證中，是否可納入中國國藥、科興等疫苗？他說，認證疫苗會採取國際WHO標準，以及我國的EUA。

陳時中日前允諾開放疫苗混打，至今仍未開放，讓民眾苦等近兩期。陳時中則回應，沒有等兩期，這個月都可以。

日前放寬春節檢疫規定，從14天集中檢疫，縮短為10天，剩餘4天可返家檢疫。高雄市長陳其邁建議，防疫旅館量持續增加，嚴加管控給市民，大多數民眾都希望住滿14天。陳時中說，「要住14天我們不反對，我們提供一個機會，縮短集中檢疫的時間」。

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