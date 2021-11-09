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青少年第2劑BNT疫苗打不打 衛福部召集專家評估

中央社 / 台北9日電
圖為聯合醫院忠孝院區協助育成高中學生疫苗接種。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
圖為聯合醫院忠孝院區協助育成高中學生疫苗接種。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

第14輪COVID-19疫苗13日施打，3廠牌疫苗中，BNT疫苗第2劑僅供給18歲以上成人，顧慮到青少年的心肌炎風險，衛福部今天下午召集專家討論青少年應否施打第2劑BNT。

疫情指揮中心今天宣布， 第14輪COVID-19疫苗（2019冠狀病毒疾病）將提供AZ、莫德納及BNT疫苗，11日起分流預約，並於11月13日至24日施打，但暫未開放18歲以下青少年接種第2劑BNT疫苗。

12歲至17歲青少年接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後發生心肌炎、心包膜炎不良事件備受矚目，美國統計顯示，青少年打第2劑BNT疫苗心肌炎發生機率高出第1劑的10倍。

部分國家已調整青少年疫苗施打策略，如香港建議12至17歲改打1劑BNT、英國12至18歲僅施打1劑BNT等。疫情指揮中心也將提供相關資料，供衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家評估青少年接種事宜。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天下午將會召開專家會議討論此事。

國內COVID-19疫苗涵蓋率持續攀升，陳時中今天表示，昨天全台接種24萬2721劑，人口涵蓋率第1劑74.93%、第2劑38.35%，劑次人口比113.28%。

然而先前規定確診者康復後，須間隔6個月才能接種COVID-19疫苗，指揮中心近期將間隔縮短為3個月，但醫療院所至今未收到公文，遲遲未開放施打。

指揮中心發言人莊人祥表示，疾病管制署官網上問答區都有說明，可列印出來提供給醫院，讓對方知道規定已經變更；11月也會開放不同廠牌疫苗混打，但第14輪尚未開放，要看到貨狀況再跟外界報告。

新冠疫苗 BNT

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