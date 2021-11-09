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買AZ即期品遭批「缺乏購買計畫」 陳時中回應了
國內自購59.4萬劑AZ疫苗，將於11月30日到期，實際使用時間不到一個月，被台北市長柯文哲批評「買即期品」，質疑中央缺乏完整採購計畫。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，目前所有疫苗到貨後都會向國人報告。
指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗效期短，是因國際疫苗供貨仍不穩所致。遭外界批評，國內疫苗供貨時程捉摸不定，並不像企業購買疫苗時，鴻海暨永齡基金會創辦人郭台銘於臉書預告，準確的疫苗到貨時程。
陳時中表示，目前所有疫苗都是即將到貨，才會跟國人報告，加上每種廠牌都有不同狀況，如延遲到貨或提早抵台，「一旦知道確定的班機，上了飛機就會報告。」但他說，所以疫苗抵台都還要七天封緘檢驗，也無須提早一個月就告知準備。
他指出，疫苗到貨後「不是隨到隨發，讓大家準備不及。」而是封緘檢驗完畢後，根據到貨數量和預約平台分配，才會往下發放。
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