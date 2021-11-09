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第14輪13日開打 莫德納滿四周就能打第二劑

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
第14輪疫苗接種，指揮中心記者會說明。由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
第14輪疫苗接種，指揮中心記者會說明。由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

第14輪疫苗接種時程出爐！指揮中心指揮官陳時中表示，提供莫德納一二劑、AZ一二劑和BNT第二劑接種，接種時間為11月13日至11月24日，預約時間則分為兩段，以避免塞車。目前疫苗第一劑涵蓋率為74.93%、第二劑涵蓋率為38.35%。

第14期提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8周以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4周以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4周以上對象第二劑接種，相關對象及期程說明如下：

一、 符合資格對象，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

(一) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003年11月13日前出生]。

(二) AZ第二劑：9月18日前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003年11月13日前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003年12月31日前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003年12月31日前出生]。

(五) BNT第二劑：10月16日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003年12月31日前出生]。

二、 預約分流時程：

(一) AZ疫苗：11月11日上午10時至11月12日中午12時。

(二) 莫德納、BNT疫苗：11月11日下午2時至11月12日中午12時。

三、 施打時程：11月13日至11月24日。

指揮中心說明，本次AZ疫苗第二劑提供滿8周以上可接種，意即預約平台顯示第二劑可施打日為11月27日前者均可接種；莫德納疫苗第二劑提供滿4周以上可接種，意即預約平台顯示第二劑可施打日為12月25日前者均可接種。

本期開放對象將於11月10日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心另指出，平台意願登記將於11月10日下午2時起，重新開放意願登記或修改。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

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