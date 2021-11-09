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北醫附醫新設遠距門診 視訊就能諮詢疫苗副作用

中央社 / 台北9日電

該不該打疫苗、打疫苗後不適，免跑醫院也能問醫師。台北醫學大學附設醫院開設「疫苗不良反應通訊診療門診」，無論在家、學校或辦公室，都能與醫師視訊諮詢。

台北醫學大學附設醫院今天發布新聞稿，北醫附醫遠距醫療中心主任劉文琪接受媒體電話聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種人數逐漸攀升，疫苗副作用也廣為討論。

劉文琪指出，依中央流行疫情指揮中心統計，COVID-19疫苗副作用大部分以疲倦、肌肉痛、頭痛、注射處疼痛腫脹等症狀最為常見，又以18至49歲的民眾為好發族群。

劉文琪表示，北醫附醫遠距醫療中心觀察發現，今年9月起接受遠距門診的民眾中，有1至2成會詢問疫苗施打與施打後副作用，其中不少是無法請假的上班族諮詢。

為消除民眾對疫苗副作用的擔憂，北醫附醫遠距醫療中心自今年11月起開設「疫苗注射後不良反應通訊診療門診」，有健保給付，預約看診後民眾線上就能與醫師諮詢疑似疫苗副作用，施打疫苗前後更安心。

劉文琪提及，目前較多是子女替高齡父母掛號諮詢疫苗副作用，或者父母替孩子掛號詢問校園接種事宜；視訊問診可配合民眾時間，在學生下課或上班族工作空檔進行雙方或三方視訊問診。

劉文琪也提到，不少民眾身體不適都會誤以為是接種疫苗造成，例如胸悶症狀，可能是本身慢性病加上氣溫驟降，導致心肌梗塞前兆，此時經評估就會儘速請民眾到急診就醫。

負責此門診的北醫附醫整合照護醫學科主任高治圻指出，若民眾接種疫苗後持續胸悶、眩暈、頭痛或是全身性皮膚發疹及心跳加速、持續發燒等，醫師會建議並協助就醫。

劉文琪說，欲透過疫苗注射後不良反應通訊診療門診諮詢的民眾，可來電先由護理師初步評估，並協助安排整合照護醫學科等專科醫師為民眾診察。

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