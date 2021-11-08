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北市醫院即到即打AZ莫德納BNT 11月10日提完整計畫

中央社 / 台北8日電

台北市副市長蔡炳坤表示，正在請聯合醫院及各醫院研議開設特別門診，AZ、莫德納及BNT等3種疫苗即到即打，市長柯文哲表示10日會提出完整計畫。

台北市長柯文哲今天率團隊赴北市議會接受市政總質詢，國民黨議員鍾沛君、徐巧芯、汪志冰等，關注自購59.4萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗效期不到1個月議題。

柯文哲表示，北市一週可打28萬劑疫苗，把這一批效期比較趕的先拿來打一定打得完，問題是中央必須找得到人來接種。副市長蔡炳坤也表示，目前施打中的第13期，預約率不到6成，醫療量能閒置，顯示需求不太均衡。

蔡炳坤說，早上開會時已請各醫院研議，將開設特別門診讓AZ、莫德納及BNT等3種疫苗即到即打，北市也將跟中央提建議，看能否統一每種疫苗都間隔4週就可打下一劑，以免民眾搞混。

此外，徐巧芯詢問北市是否跟進高雄「打疫苗送好米」，柯文哲表示早上有討論，但恐怕對已經接種的人不公平，或是會讓準備打第2劑的人產生觀望心理。蔡炳坤則表示已傳Line給指揮中心發言人莊人祥，會後再聯絡。

柯文哲說，最慢星期三會提出完整計畫，包含即到即打特別門診、捷運站作為接種站的可行性等。

此外，汪志冰詢問春節檢疫10+4方案，北市的防疫旅館量能能否因應。觀光傳播局長劉奕霆回應，目前北市有130多家防疫旅館、共約9300多房，未來一個月內還會有2000多間房間上線。

副市長黃珊珊表示，雖說中央認為10+4方案調度房間數可行，但問題是大家都是差不多時間返台，不太可能頭尾剛好湊成10天，「實務上旅館不是這樣訂的」，北市討論完會正式跟中央反映及說明。

新冠疫苗

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