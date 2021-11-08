陳時中：不會為了用完即期AZ 影響混打疫苗權益

日前自購到貨的59.4萬劑AZ疫苗效期不到1個月，指揮中心指揮官陳時中今天透露，原本數量更多但指揮中心拒絕照單全收，為使民眾盡量施打疫苗，即使混打導致即期AZ打不完也在所不惜，目前未規劃提供給非法移工接種。

政府自購的第13批阿斯特捷利康（AZ）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗約59.4萬劑，於6日晚間抵台，效期卻到11月底，由於疫苗後續仍需花時間檢驗封緘，估計只剩半個多月就要屆期。

陳時中表示，大約在這批疫苗到貨前兩週，他接獲通知，藥廠原本要將160萬劑效期僅到11月底的疫苗供貨台灣，藥廠有詢問是否願意接收，指揮中心評估無法在效期內打完而拒絕照單全收。

陳時中進一步說明，謹慎規劃討論後，確認台灣確實有100萬至200萬的需求量，決定只要59.4萬劑即期AZ疫苗，以台灣這麼大的需求量，59.4萬劑疫苗並不算多。至於160萬劑即期疫苗原本是要送給哪一個國家，陳時中僅說，不清楚國際疫苗分配狀況。

按照中央流行疫情指揮中心規劃，59.4萬劑AZ疫苗將提供14輪第2劑施打使用，但今天有媒體問及，若同一輪開放AZ疫苗混打莫德納或BNT疫苗，可能衝擊第2劑AZ需求，混打規劃是否受影響。

截至上週末，國內仍有效期較長的AZ疫苗103萬劑，目前進行中的第13期疫苗接種工作，本來預備使用其中的73萬劑；隨著這批即期AZ到貨，將插隊優先配送到各個接種地點。

陳時中重申，在民眾及時施打疫苗大原則下，鼓勵符合接種第2劑AZ疫苗資格的民眾儘速完成施打，但不會為了將59.4萬劑AZ疫苗用畢，影響民眾混打疫苗權利，若因混打導致即期AZ疫苗打不完，「我們也在所不惜。」

媒體詢問非法移工有沒有可能接種即期疫苗，陳時中回答，不會採取任何專案給無身分的逃逸移工接種疫苗。

至於有無規劃再向下開放接種間隔6至8週民眾施打第2劑AZ疫苗，陳時中說，確實考慮再縮短第1劑與第2劑間隔時間，希望讓民眾儘早打到疫苗，目前沒接到通知有其他效期短的疫苗規劃進貨。

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