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AZ即期疫苗將送接種 新北：執行壓力很大

中央社 / 新北8日電

新北市長侯友宜今天針對中央採購的AZ疫苗即將到期問題表示，執行壓力很大。所以AZ疫苗一旦要發下來，一定要考慮地方在執行面的困難。

侯友宜今天下午到議會列席市政總質詢前接受媒體聯訪，媒體詢及中央採購的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗即將到期問題表示，「對我們在底下的，執行壓力很大」。

他表示，因為目前大家對AZ的打氣也沒有那麼樣的濃厚，所以AZ疫苗一旦要發下來，一定要考慮地方在執行面的困難，因為如果執行面不好，大量發下來造成浪費，相信中央也不樂見，所以在AZ疫苗的執行方式上，必須跟地方細心的做一個考量，讓每一劑都能夠發揮最大的效果。

他談到中央決定就是春節返台10+4的居家檢疫方式表示，目前兩劑疫苗的覆蓋率大概是3成多，覆蓋率還沒有達到6成，所以在阻絕於境外上，面對防疫，入境部分還是要落實嚴格管控。

他表示，春節居檢調整為10+4，執行上會碰到一些挑戰，已開過跨局處會議，不管是在業者的困擾以及防疫所有車輛的調配上，都會反映給中央並一起來面對解決，從嚴把關。

新冠疫苗

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