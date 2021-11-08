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新竹縣宣布疫苗隨到隨打 68處醫療院所提供AZ、BNT

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣宣布68家醫療院所提供疫苗隨到隨打，希望方便民眾接種提供疫苗施打率。圖／縣府提供
新竹縣宣布68家醫療院所提供疫苗隨到隨打，希望方便民眾接種提供疫苗施打率。圖／縣府提供

新竹縣即日起開放AZ第1劑18歲以上、第2劑間隔滿8週以上；BNT第1劑12歲以上、第2劑18歲以上且間隔4週以上，可到新竹縣68家合約醫療院所隨到隨打，不需經中央疫苗預約平台預約，民眾可事前透過電話或網站向醫院聯繫確認。

縣長楊文科呼籲，尚未接種疫苗的鄉親應盡速把握機會接種，因疫苗數量供應穩定，BNT、莫德納、AZ、高端疫苗這4種都可供選擇，不過目前仍暫不開放混打，且接種流感疫苗必須與新冠肺炎疫苗間隔至少7天，新冠肺炎疫苗的接種仍是預防感染、避免重症和死亡的最有效方式，請大家踴躍接種。

縣府指出，第13輪新竹縣疫苗預約率為57.9%，為提升長者施打率，新竹縣衛生局推出75歲以上長者，打疫苗送1串衛生紙的措施，由13鄉鎮市衛生所列印75歲以上長者未施打名冊，以電話、明信片或專線服務通知，希望以獎勵帶動長者打氣，增加長者疫苗涵蓋率，預防重症發生。

楊文科還特別感謝新竹縣所有參與疫苗接種的68個接種單位，包括9家醫院、46家診所、13鄉鎮市衛生所的醫護人員和防疫人員，請鄉親們多多體諒辛苦的醫護人員，在疫苗接種和防疫工作上務必配合，全民齊心把疫情管控好。

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