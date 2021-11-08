AZ接種滿8週人數達226萬 疫苗需求量大於59.4萬劑

自購59.4萬劑AZ疫苗效期不到1個月，外界質疑「供過於求」，指揮中心指揮官陳時中今天表示，9月18日前已接種AZ第1劑、全台接種滿8週人數達226萬，疫苗仍有需求量。

第13批阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗約59.4萬劑6日晚間抵達桃園國際機場，但效期只到今年11月30日，這批疫苗將優先提供接種間隔8週以上民眾施打第2劑。

陳時中今天下午在指揮中心記者會中表示，雖然近期疫苗需求量沒有過去那麼高，所以中央才沒有接受更大量AZ疫苗抵台，但事實上，國內對於第2劑AZ疫苗需求還在，強調不會將所有疫苗都只放到某個地方政府施打，疫苗資源定會平均分配，不論是線上預約平台或造冊，都會做出適當使用。

據中央流行疫情指揮中心統計，AZ第2劑接種人數預估，9月4日前已接種AZ第1劑，也就是施打滿10週的18歲以上民眾約108萬人；9月11日前已接種AZ第1劑，也就是施打滿9週的18歲以上民眾約204萬人；9月18日前已接種AZ第1劑，也就是施打滿8週的18歲以上民眾約226萬人。

商品推薦