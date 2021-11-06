快訊

遭爆僅出席1次會議…林靜儀辭VICP委員 陳時中曝批准原因

高雄鼓山一汽車旅館傳命案 男女全裸陳屍浴缸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自購AZ疫苗約59.4萬晚間抵台！ 效期只到11月30日

聯合報 / 記者謝承恩許政榆／台北即時報導
莊人祥表示，今天晚間有自購AZ疫苗共59.4萬劑會於晚間抵達桃園國際機場。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，今天晚間有自購AZ疫苗共59.4萬劑會於晚間抵達桃園國際機場。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今日表示，AstraZeneca疫苗約59.4萬劑預定於今日晚間抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天晚間有自購AZ疫苗共59.4萬劑會於晚間抵達桃園國際機場，目前AZ公司簽署1000萬劑合約，目前712萬劑到貨，效期今年11月30日，疫苗一劑涵蓋率74.42%，二劑涵蓋率為36.89，劑次人口比為111.31。

指揮中心指出，去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已約712萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑，及本次提供第13批59.4萬疫苗。

本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2021年11月30日。

新冠疫苗 AZ疫苗

延伸閱讀

直播／本土+0、境外2例 昨確診印尼女移除案號

直播／今我本土與死亡重回+0！ 新增兩名境外移入案例

鬆口氣！印尼女看護「二採陰」不排除移除案號

全台醫院比照台大醫院衝疫苗接種量 指揮中心開綠燈

相關新聞

自購AZ疫苗約59.4萬晚間抵台！ 效期只到11月30日

中央流行疫情指揮中心今日表示，AstraZeneca疫苗約59.4萬劑預定於今日晚間抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，...

AZ、BNT疫苗開放「隨到隨打」 二劑間隔限制再縮短

國內正值第十三輪疫苗施打，中央流行疫情指揮中心宣布BNT疫苗及AZ疫苗，可開放地方醫療院所進行接種，民眾若符合十三輪資格...

高血壓、洗腎、肺癌者注意！ 疫苗接種前必看事項

國內正值第十三輪疫苗施打，仍有許多中高年齡及慢性病族群不敢接種。專家指出，多數病患在病情穩定下，仍可接種疫苗，但如肺癌患...

打BNT第一劑出現心肌炎 第二劑怎麼辦？醫師給解答

衛福部109年統計國人十大死因，癌症雖為第一名，然而心臟病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病等心血管疾病，加總起來高於癌...

屏東安泰醫院錯打疫苗 罰15萬

屏東縣東港鎮安泰醫院本月3日發生打錯疫苗事件，衛生局依違反醫療法罰安泰醫院15萬元。衛生局昨收到院方檢討行政報告，出錯原...

疫苗打氣冷 開放醫院設接種門診

新冠肺炎疫苗充足，但國人施打意願反而變低，台大醫院昨開設ＡＺ及ＢＮＴ疫苗第一與第二劑接種門診，民眾不須透過一九二二疫苗預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。