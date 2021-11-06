自購AZ疫苗約59.4萬晚間抵台！ 效期只到11月30日
中央流行疫情指揮中心今日表示，AstraZeneca疫苗約59.4萬劑預定於今日晚間抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。
指揮中心發言人莊人祥表示，今天晚間有自購AZ疫苗共59.4萬劑會於晚間抵達桃園國際機場，目前AZ公司簽署1000萬劑合約，目前712萬劑到貨，效期今年11月30日，疫苗一劑涵蓋率74.42%，二劑涵蓋率為36.89，劑次人口比為111.31。
指揮中心指出，去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已約712萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑，及本次提供第13批59.4萬疫苗。
本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2021年11月30日。
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