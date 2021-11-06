長庚第3劑疫苗混打試驗 最快2週內啟動

長庚醫院將啟動第3劑疫苗混打試驗，研究團隊總指揮邱政洵今天表示，這次首度規劃接種2劑AZ疫苗者，再混打莫德納半劑、1劑及BNT疫苗1劑、高端疫苗1劑，最快2週內啟動。

因應全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，各國紛紛計畫追加施打第3劑，中央流行疫情指揮中心也規劃採購疫苗因應第3劑，但追加劑究竟該打什麼廠牌疫苗，成為全球討論話題。

長庚醫院提出的第3劑疫苗混打計劃，日前通過衛福部核准，將於近期展開混打臨床試驗，對象瞄準之前接種2劑AZ疫苗且具高接觸風險的第一線醫護人員及航空機組人員等共400人。

長庚醫院新冠疫苗接種推動團隊總指揮、林口長庚醫院副院長邱政洵上午出席醫師節慶祝大會時接受媒體聯訪，他說，這項臨床試驗共分為4組，分別為追加施打莫德納疫苗半劑、莫德納疫苗1劑、BNT疫苗1劑、高端疫苗1劑。

邱政洵說，這次試驗希望招募染疫風險較高的機組人員和醫療人員，醫療人員報名相當踴躍，機組員則因班表安排比較難配合，目前仍在招募受試者階段，希望2週內正式啟動臨床試驗。

邱政洵指出，受試者將於接種前先抽血一次，接種以後將分別於1個月、6個月、12個月再抽血，監測體內中和抗體濃度、免疫細胞等變化。

他強調，COVID-19疫苗種類雖多，但各國採購、到貨量都各有不同，如何充分運用所有疫苗相當重要，因此這次試驗特別比較4種不同疫苗與劑量的試驗，也是全台首次進行這樣的試驗，並同時追蹤免疫生成、持續的情形，結果出爐後也能提供給全球參考。

因應疫情延燒且病毒持續變異，部分國家已開始接種第3劑追加劑，甚至研議接種第4劑，究竟COVID-19疫苗要打幾劑才是盡頭。

邱政洵說，隨COVID-19口服藥物問世，確實有機會消滅COVID-19疫情，一生中可能最多打3劑疫苗即可，不一定會像流感一樣成為每年必打的疫苗，但相關情形仍要看未來病毒變異狀況而定。

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