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北市12家醫院8日起開特別門診 可預約打第2劑莫德納

中央社 / 台北5日電
北市12家醫院8日起開設莫德納特別門診，供18歲以上民眾打過第1劑莫德納疫苗逾10週者預約接種第2劑。 聯合報系資料照
北市12家醫院8日起開設莫德納特別門診，供18歲以上民眾打過第1劑莫德納疫苗逾10週者預約接種第2劑。 聯合報系資料照

北市衛生局今天表示，12家醫院包含馬偕、北市聯醫陽明、仁愛院區、萬芳、景美等，8日起開設莫德納特別門診，供18歲以上民眾打過第1劑莫德納疫苗逾10週者預約接種第2劑。

台北市衛生局下午舉行視訊記者會表示，8日起開設莫德納特別門診，18歲以上民眾接種第1劑莫德納疫苗已達10週者，可至12家醫院預約接種莫德納第2劑。

衛生局指出，馬偕、三總松山、長庚、博仁、宏恩、秀傳、萬芳、景美、中國醫附設台北分院、中心綜合醫院及台北市立聯合醫院陽明、仁愛院區等12家醫院，只要18歲以上接種第1劑莫德納疫苗間隔10週，即可直接至各醫院網頁預約掛號，再帶小黃卡跟健保卡去施打。

衛生局表示，有醫院反映開了許多量能但預約情況不夠踴躍，經跟中央溝通過後，中央讓醫院可自行開放讓民眾網路預約。

此外，由於中央放寬疫苗殘劑規定，醫院不能因為湊不足人數就拒絕開瓶疫苗，民眾既然來了就要讓他接種到，醫院也要依接種資格備好候補名單，如果真的開瓶疫苗但打不完，這樣的耗損是可被容許的。

另一方面，北市今天新增1本土病例案16547，為30多歲女性，因為要陪病所以做過多次採檢皆為陰性，這次也是因為要繼續陪病才驗出陽性。

案16547在9月3日打過第1劑AZ疫苗，CT值40，抗體部分則需要二採才能判定；接觸者7人採檢皆陰性，其中5人為同住者，匡列居家隔離。

昨天的本土案例16358則是採檢接觸者17人皆陰性，足跡衛生局也都已掌握。因此案較不接觸外界，還有1人正在確認是不是他的接觸者。

新冠疫苗 莫德納

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