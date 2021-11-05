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全台醫院比照台大醫院衝疫苗接種量 指揮中心開綠燈

國內首例莫德納+BNT混打突破性感染 證實感染Delta

陳時中：人數湊不足仍可開瓶打疫苗 殘劑盡量運用

中央社 / 台北5日電
疫苗使用規定鬆綁，未來只要民眾依規定預約、報到都能接種疫苗，不須湊足一定人數才可開瓶。圖／聯合報系資料照片
疫苗使用規定鬆綁，未來只要民眾依規定預約、報到都能接種疫苗，不須湊足一定人數才可開瓶。圖／聯合報系資料照片

指揮中心指揮官陳時中今天宣布鬆綁疫苗使用規定，未來只要民眾依規定預約、報到都能接種疫苗，不須湊足一定人數才可開瓶，也呼籲院方準備預備名單，盡可能善用殘劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，先前因疫苗一針難求，中央流行疫情指揮中心針對疫苗開瓶訂定嚴格標準，醫療院所必須確認有一定接種人數才能開瓶。

指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布鬆綁該規定，只要民眾依規定預約、報到，醫療院所都能開瓶替民眾接種，不會因未湊足開瓶人數而婉拒替民眾接種。

陳時中說，至於剩下的疫苗殘劑將開放醫院運用，醫療院所可準備疫苗備選名單，一旦有殘劑就立即通知，將疫苗做最有效、最大化運用。

在接種對象方面，陳時中說，針對尚未接種疫苗的民眾，年滿18歲可接種AZ、莫德納疫苗，12歲以上可接種BNT疫苗、年滿20歲可接種高端疫苗；至於第2劑疫苗則根據接種間隔規定，基本上滿10週至12週都可接種第2劑。

新冠疫苗

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