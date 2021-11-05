台大醫院開放掛號預約AZ、BNT 每診次約200名額
國立台灣大學醫學院附設醫院今天說，開放院內掛號系統預約阿斯特捷利康（AstraZeneca）與輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗第1、2劑，每診次約開放200個名額。
台大醫院在社群網站臉書（Facebook）發文表示，即日起院內COVID-19疫苗門診預約掛號系統，開放AZ與BNT第1、2劑預約施打，AZ疫苗預約施打期間為5日到9日，BNT疫苗為10日到12日。
台大醫院接受媒體聯訪表示，近期施打狀況較不如先前踴躍，但疫苗門診已開設，也有醫護人力部署，希望充分運用，經向中央報備、徵得同意後，開放剩下的疫苗接種量能，AZ與BNT疫苗門診每診次約200個名額。
接種資格方面，台大醫院說，BNT疫苗第1劑為12歲以上、未曾接種過COVID-19疫苗者，第2劑為18歲以上、曾接種過第1劑BNT疫苗且間隔滿28天以上者；AZ疫苗第1劑為18歲以上、未曾接種過COVID-19疫苗者，第2劑為18歲以上，曾接種過第1劑AZ疫苗且間隔滿10週（70天）以上者。
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