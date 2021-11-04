第13輪疫苗AZ第1劑對象加開 1小時逾1.6萬人預約

據疫情指揮中心最新數據，國內COVID-19疫苗涵蓋率達74.2%；指揮中心表示，今天下午4時起加開AZ疫苗第1劑對象，截至下午5時，開放短短1小時已超過1.6萬人完成預約。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種25萬9787劑疫苗，截至目前疫苗人口涵蓋率達74.2%，劑次人口比為每百人110.02劑；換算2劑疫苗涵蓋率為35.82%。

指揮中心發言人莊人祥表示，第13輪疫苗將加開第1劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗預約對象，10月26日中午前完成意願登記的18至49歲民眾皆符合資格，約38萬3392人符合資格，自今天下午4時開放預約，截至今天下午5時，已完成預約人數為1萬6830人。

指揮中心今天下午記者會原公布符合資格人數預估27.6萬人，但下午5時宣布最新統計數字符合資格人數增加至38萬3392人，莊人祥解釋，稍早為避免重複計算原13期符合BNT疫苗預約資格者，所以排除「複選BNT+AZ的18至49歲民眾」方式進行粗略推算。

莊人祥表示，原13期預約已於中午12時截止，已可掌握原排除「複選BNT+AZ的18至49歲民眾」中，尚未預約且符合增開資格者並將其納入，所以最後才會精算得出符合資格人數為38萬3392人，比原預估人數多。

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