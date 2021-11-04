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第2劑莫德納誤打AZ懲處？莊人祥：地方衛生局權責

中央社 / 台北4日電

屏東縣東港鎮昨天進行接種疫苗作業時，有88人第2劑莫德納疫苗誤打成AZ疫苗，人員疏失是否懲處受關注。指揮中心發言人莊人祥今天說，相關討論屬衛生局權責，尊重地方。

屏東縣東港鎮昨天由安泰醫院施打的疫苗，預約接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的莫德納（Moderna）疫苗第2劑民眾中有88人錯打成阿斯特捷利康（AZ）疫苗，中央流行疫情指揮中心評估無須再補打疫苗，將再提衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員會討論，諮詢專家意見。

莊人祥今天下午在指揮中心記者會中再度被問及此事，他說，初步了解，這家合約醫院在進行第2劑莫德納疫苗施打作業時，不慎拿到混有AZ疫苗，醫護人員接種前也沒發現。事發後屏東縣衛生局已非常積極聯繫醫院了解狀況。

莊人祥說，疾管署昨天也派員與衛生局人員一同到醫院訪查，上述88名長者中有8人因出現不適症狀急診，症狀大多為頭暈、發燒、全身痠痛，昨天就醫的2名民眾已返家，今天赴急診6人，其中1人安排住院觀察，2人在急診留觀，3人已返家休息。

莊人祥說，這家合約院所接種作業已暫停，需要疫苗接種工作人員重新完成教育訓練，且確保接種流程改善後，這家院所才繼續提供COVID-19疫苗接種服務。

針對民眾不慎接種不同廠牌疫苗處置，莊人祥重申，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）第1次開會時早已討論過，針對疫苗接種實務原則，不同廠牌疫苗以不建議交替使用為原則，若使用兩劑不同廠牌疫苗，也不建議補接種。

莊人祥說，若近期ACIP進行專家會議，會將這起打錯疫苗廠牌事件納入討論，依據這家合約院所發生的真實狀況，優化疫苗接種流程，及積極追蹤這些打錯廠牌疫苗民眾身體狀況，由專家協助審視是否有需要精進之處。

新冠疫苗 莫德納 AZ疫苗 莊人祥

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