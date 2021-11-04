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第13輪預約僅5成！AZ第1劑再加開 今下午4時預約接種
國內第13輪疫苗預約於今天中午12時截止，AZ疫苗再加開。指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗及BNT疫苗預約率約5成，針對BNT疫苗則不會在加開，但針對AZ第一劑施打對象會加開，自今天下午4時至明天中午12時，符合資格的18歲至49歲可上網預約。
對於第13輪開放AZ疫苗及BNT疫苗的第一、二劑預約接種。符合BNT第一劑接種資格者約58.1萬，第二劑85.8萬；AZ疫苗第一劑15.9萬，第二劑82.8萬人，預期將提供143.9萬人接種。
莊人祥表示，目前預約情形AZ疫苗會加開第一劑對象，符合資格者是10月26日前登記意願的18-49歲族群，可於11月4日今日下午4點到11月5日中午12點截止，施打是11月6日到11月12日，預約簡訊也會陸續發送。
國內自10月起開始大規模接種，目前疫苗涵蓋率達73.77%、劑次人口比107.47％。
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