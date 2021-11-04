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中研院長：2劑疫苗間隔長短 學理上影響不大

中央社 / 台北4日電
中研院院長廖俊智。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
中研院院長廖俊智。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影

中央研究院院長廖俊智今天在立法院答詢時指出，疫苗施打間隔是根據臨床試驗的設計來定，學理上2劑間隔短一點、長一點，影響不會那麼大，但需要更多研究佐證。

立法院教育及文化委員會今天邀請中研院做施政計畫及預算報告。中國國民黨籍立委萬美玲質詢時，問及中研院生醫所兼任研究員何美鄉日前提出疑慮，指台灣青少年施打首劑BNT疫苗後，心肌炎的粗發生率為美國青少年2倍，如今第2劑接種時程將屆，呼籲中央流行疫情指揮中心提出青少年打BNT疫苗的利弊分析。

萬美玲表示，何美鄉的說法經由媒體報導，引起家長、學生疑慮，擔心打第2劑發生心肌炎的比率會更高。廖俊智則表示，何美鄉的說法要由本人證實比較好，他手頭上沒有數據。但從何美鄉臉書發表的貼文來看，是用學界已經發表過的數據來判斷。

廖俊智表示，相信指揮中心的專家們也注意到這個問題，會收集資料做交叉分析，瞭解施打疫苗與年齡、族群的關係。中研院目前沒有研究，因為須是醫院端和指揮中心，才會有相關數據。

萬美玲隨後問及，也有些家長擔心第2劑施打時間往後延，疫苗的保護力會衰退。廖俊智表示，施打時間的間隔，都是根據疫苗臨床試驗設計而定，學理上短一點、長一點，事實上影響不會那麼大，特別是很多疫苗著重於記憶性的保護力，而不是單純說打疫苗之後，會產生多少中和抗體。

不過廖俊智說，從學理講是一回事，但事實上還是需要更多的臨床實驗、更多的數據，才能夠證明。

新冠疫苗 廖俊智

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