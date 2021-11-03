美青少年打第2劑BNT心肌炎增10倍 指揮中心將評估

青少年施打疫苗後發生心肌炎狀況受關注，美國統計顯示，青少年打第2劑BNT疫苗心肌炎發生機率高出第1劑的10倍。指揮中心表示，青少年是否接種第2劑，將由專家評估。

國內持續提供12歲至17歲青少年接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，接種後心肌炎、心包膜炎不良事件備受矚目。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨天在臉書發文提出疑慮，她指出，台灣青少年施打首劑BNT疫苗後，心肌炎的粗發生率為美國青少年2倍，如今第2劑接種時程將屆，籲中央流行疫情指揮中心提出青少年打BNT疫苗的利弊分析。

媒體今天在疫情記者會上提問此事，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，目前國內12歲到17歲的青少年都僅接種1劑BNT疫苗，尚無第2劑接種資料。

他以美國資料為例，統計每百萬接種人次中，12歲至15歲男性接種第2劑BNT疫苗心肌炎發生率為39.9，第1劑則為4.2；16歲至17歲男性方面，第2劑發生率是69.1，第1劑是5.7，增10倍心肌炎發生機率應指16歲到17歲男性部分。

莊人祥另指出，評估先前本土疫情爆發時青少年染疫狀況，當時沒有任何青少年變重症，指揮中心會將相關資料與數據都會提供給衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家，來評估青少年是否接種第2劑BNT疫苗。

台大公衛校友群成員任小萱今天防疫科學線上直播指出，美國研究顯示，年齡越小施打疫苗，發生心肌炎風險越高，施打第2劑後的發生率明顯上升。

任小萱說，由於許多研究發現青少年施打第2劑疫苗後，發生心肌炎風險增加，部分國家也調整施打疫苗策略，如香港建議12至17歲改打1劑BNT、英國12至18歲僅施打1劑BNT等。

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