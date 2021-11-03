快訊

中國軍事威脅擴大 澳洲如何與美同盟共同抗衡？

屏東爆打疫苗烏龍 88人莫德納第二劑打成AZ

AZ混莫德納本月開打 首波45萬人受惠

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
不只是醫護人員，一般民眾也可以開始AZ、莫德納混打了(中央社)
不只是醫護人員，一般民眾也可以開始AZ、莫德納混打了(中央社)

不只是醫護人員，一般民眾也可以開始AZ、莫德納混打了！指揮中心指揮官陳時中3日在立法院表示，扣除等待第2劑者以及想接種第1劑莫德納者，目前估算約有45萬劑莫德納疫苗可投入混打，本月內就會開放混打。

莫德納有200萬劑

陳時中在立法院受訪時表示，目前還有59萬劑莫德納疫苗在地方施打，打完之後大約剩50萬，加上美方捐贈的150萬劑，共有200萬劑可使用。現階段已接種1劑莫德納疫苗、正在等待第2劑者約105萬人；以疫苗預約平台意願登記分析，有選擇莫德納疫苗做為第1劑的民眾約77萬人，以過去預約率推估，大約最多會有50萬人有接種需求。

剩餘45萬劑可混打

陳時中進一步說，估算會剩下45萬劑莫德納疫苗，可提供想混打的民眾使用。媒體詢問已接種一劑AZ疫苗者，最快何時可開放混打莫德納？疾管署署長周志浩回應表示，需要視13輪預約、及後續莫德納進貨狀況，才能精確算出可供混打疫苗量，若有結果會盡快公布。

3日上午陳時中出席立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「爭取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗代工策略、目前台灣各項疫苗政策方向、疫苗整備情形及109年8月AZ疫苗研發團隊來台探詢代工疫苗評估過程」進行專題報告，並備質詢。不過，莫德納混打議題反而受到各界關注。

感謝及時雨

陳時中也感謝美國政府再次贈送的150萬劑莫德納疫苗，因為很多國人正在等第2劑的莫德納疫苗，甚至與第一季施打間隔已超過12周，這批疫苗對提升第1劑跟第2劑的覆蓋率非常有幫助。

外交部次長曾厚仁也表示，這次是美國第2度捐贈台灣疫苗，累計達400萬劑，更彰顯台美堅實的友誼，希望在既有的深厚基礎上，持續深化台美在全球合作夥伴的關係。

　

【更多精采內容，詳見

莫德納疫苗 混打 陳時中

延伸閱讀

無法回溯含萊劑豬肉資料 陳時中：改善豬肉儀表板

移工引進專案已簽核 陳時中：但春節暫緩

爭取莫德納代工 陳時中坦言：後端代工可能性較高

豬肉儀表板無法回溯虛有其表？ 陳時中允諾：將改善

相關新聞

孕婦打莫德納出憾事！寶寶出生1天亡「凝血功能異常」

孕婦施打疫苗後竟發生憾事！指揮中心今表示，昨新增5例施打莫德納後發生死亡不良事件，年齡介於0至77歲，發言人莊人祥表示，...

打了還能再打？ 第13輪疫苗開放預約系統又出包

第13輪預約今天上午10時開放民眾預約，但預約平台一再出包。民眾黨立委今早於立院衛環委員會質詢時表示，有以打過疫苗民眾昨...

新北男打第1劑莫德納沒事 第2劑打完隔日卻昏倒身亡

第12期疫苗接種將於今日全數施打完畢，針對12期接種不良反應，新北市衛生局今日表示，共有22人有不良反應通報，其中1名6...

指揮中心：混打疫苗數量精算中 未見AZ棄打潮

指揮中心規劃開放AZ疫苗與BNT或莫德納疫苗混打，發言人莊人祥今天說，數量仍在最後精算；他另表示，目前並未出現AZ疫苗棄...

第13期北市釋28萬醫療量能迎戰 2疫苗醫院診所分流施打

第13期公費疫苗接種今開放預約，為考量民眾接種需求，台北市政府規畫除醫院、診所及花博接種站提供疫苗施打服務，也新增6處中...

屏縣安泰醫院接種疫苗出包！88人預約第二劑莫德納打成AZ

屏東縣今上午東港鎮施打疫苗，施打莫德納疫苗第二劑的長輩有88人錯打成AZ疫苗，負責施打東港安泰醫院中午清點疫苗發現少了8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。