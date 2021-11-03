AZ混莫德納本月開打 首波45萬人受惠

不只是醫護人員，一般民眾也可以開始AZ、莫德納混打了！指揮中心指揮官陳時中3日在立法院表示，扣除等待第2劑者以及想接種第1劑莫德納者，目前估算約有45萬劑莫德納疫苗可投入混打，本月內就會開放混打。

莫德納有200萬劑

陳時中在立法院受訪時表示，目前還有59萬劑莫德納疫苗在地方施打，打完之後大約剩50萬，加上美方捐贈的150萬劑，共有200萬劑可使用。現階段已接種1劑莫德納疫苗、正在等待第2劑者約105萬人；以疫苗預約平台意願登記分析，有選擇莫德納疫苗做為第1劑的民眾約77萬人，以過去預約率推估，大約最多會有50萬人有接種需求。

剩餘45萬劑可混打

陳時中進一步說，估算會剩下45萬劑莫德納疫苗，可提供想混打的民眾使用。媒體詢問已接種一劑AZ疫苗者，最快何時可開放混打莫德納？疾管署署長周志浩回應表示，需要視13輪預約、及後續莫德納進貨狀況，才能精確算出可供混打疫苗量，若有結果會盡快公布。

3日上午陳時中出席立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「爭取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗代工策略、目前台灣各項疫苗政策方向、疫苗整備情形及109年8月AZ疫苗研發團隊來台探詢代工疫苗評估過程」進行專題報告，並備質詢。不過，莫德納混打議題反而受到各界關注。

感謝及時雨

陳時中也感謝美國政府再次贈送的150萬劑莫德納疫苗，因為很多國人正在等第2劑的莫德納疫苗，甚至與第一季施打間隔已超過12周，這批疫苗對提升第1劑跟第2劑的覆蓋率非常有幫助。

外交部次長曾厚仁也表示，這次是美國第2度捐贈台灣疫苗，累計達400萬劑，更彰顯台美堅實的友誼，希望在既有的深厚基礎上，持續深化台美在全球合作夥伴的關係。

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