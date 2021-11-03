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屏東爆打疫苗烏龍 88人莫德納第二劑打成AZ

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指揮中心：混打疫苗數量精算中 未見AZ棄打潮

中央社 / 台北3日電
指揮官陳時中。聯合報系記者陳正興／攝影
指揮官陳時中。聯合報系記者陳正興／攝影

指揮中心規劃開放AZ疫苗與BNT或莫德納疫苗混打，發言人莊人祥今天說，數量仍在最後精算；他另表示，目前並未出現AZ疫苗棄打狀況。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天接種26萬8121劑疫苗，截至目前疫苗人口涵蓋率為73.97%，劑次人口比每百人108.77劑。

日前指揮中心指揮官陳時中透露，將規劃第1劑接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗者，第2劑可混打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗。

針對有多少疫苗將供混打，莊人祥今天在疫情記者會上回應表示，BNT疫苗部分，依今年底前疫苗進貨量，尚在最後精算，莫德納疫苗部分，則要等第14輪疫苗規劃才會較清楚。

至於美國日前再度捐贈150萬劑莫德納疫苗，莊人祥說，依指揮官說法，150萬劑疫苗將分為3份，分別供第1、2劑與混打。他並補充，因莫德納疫苗陸續施打，完成檢驗封緘的疫苗存量約40萬劑。

媒體追問莫德納疫苗是否有到貨消息，莊人祥說，若確認將到貨便會說明。

媒體也詢問，因可能將混打，是否出現第2劑AZ疫苗棄打潮。莊人祥回應，目前看起來並沒有棄打狀況，先前開放第1類醫事人員混打，最後僅有7.2萬人混打。

莊人祥說，目前有兩派意見，他以自己接種2劑AZ疫苗為例，第1劑打完雖不舒服，但第2劑打完並無感覺，而混打疫苗可能副作用症狀再度出現，如短暫發燒、頭痛等，可能需要再考量。

新冠疫苗 陳時中

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