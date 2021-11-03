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新北男打第1劑莫德納沒事 第2劑打完隔日卻昏倒身亡
第12期疫苗接種將於今日全數施打完畢，針對12期接種不良反應，新北市衛生局今日表示，共有22人有不良反應通報，其中1名65歲男性死亡，該案本身患心臟病，7月15日接種莫德納第一劑無特別症狀，10月22日接種莫德納第二劑，隔日出現手臂疼痛與腫脹，晚間昏倒緊急送醫後搶救不治。
第12期疫苗不僅接種廠牌多，連劑次都有所不同，還分成兩階段供不同資格的民眾預約，堪稱史上最複雜的疫苗接種。新北衛生局今日公布疫苗接種概況，截止至11月1日，新北市第一劑涵蓋率為77.19％，第二劑涵蓋率為34.35％；累計接種人次分別為310萬5735人、138萬2131人。
至於12期接種不良反應，新北衛生局表示，共有22件不良反應通報，其中死亡1件，分別有接種AZ疫苗3件、莫德納4件、BNT 14件及高端1件；主要不良反應症狀為頭暈、胸悶及呼吸喘等身體不適症狀，年齡介於22-77歲區間。
針對死亡個案，新北衛生局指出，個案為65歲男性，身患心臟病疾病，7月15日接種莫德納第一劑無特別症狀，10月22日接種莫德納第2劑，10月23日出現手臂疼痛與腫脹，晚間昏倒，緊急送醫搶救不治死亡。
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