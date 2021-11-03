快訊

最後機會！藝FUN券第四波中籤號碼出爐 幸運兒爽拿6百

演訓誤觸開關！阿帕契直升機發射架脫落 航特部釐清肇因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北男打第1劑莫德納沒事 第2劑打完隔日卻昏倒身亡

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新冠肺炎疫苗今年三月開打，如出現嚴重不良反應或死亡，可通報並申請預防接種受害救濟。聯合報系資料照
新冠肺炎疫苗今年三月開打，如出現嚴重不良反應或死亡，可通報並申請預防接種受害救濟。聯合報系資料照

第12期疫苗接種將於今日全數施打完畢，針對12期接種不良反應，新北市衛生局今日表示，共有22人有不良反應通報，其中1名65歲男性死亡，該案本身患心臟病，7月15日接種莫德納第一劑無特別症狀，10月22日接種莫德納第二劑，隔日出現手臂疼痛與腫脹，晚間昏倒緊急送醫後搶救不治。

第12期疫苗不僅接種廠牌多，連劑次都有所不同，還分成兩階段供不同資格的民眾預約，堪稱史上最複雜的疫苗接種。新北衛生局今日公布疫苗接種概況，截止至11月1日，新北市第一劑涵蓋率為77.19％，第二劑涵蓋率為34.35％；累計接種人次分別為310萬5735人、138萬2131人。

至於12期接種不良反應，新北衛生局表示，共有22件不良反應通報，其中死亡1件，分別有接種AZ疫苗3件、莫德納4件、BNT 14件及高端1件；主要不良反應症狀為頭暈、胸悶及呼吸喘等身體不適症狀，年齡介於22-77歲區間。

針對死亡個案，新北衛生局指出，個案為65歲男性，身患心臟病疾病，7月15日接種莫德納第一劑無特別症狀，10月22日接種莫德納第2劑，10月23日出現手臂疼痛與腫脹，晚間昏倒，緊急送醫搶救不治死亡。

第12期疫苗今日將全數施打完畢。聯合報系資料照
第12期疫苗今日將全數施打完畢。聯合報系資料照

新冠疫苗

延伸閱讀

新北婦騎車閃路邊違停 遭後方公車擦撞倒地

新北中山高架變換車道不慎 兩車追撞塞車1.8公里

新北女散心鬧失聯 台中警1小時內尋獲還充當心靈老師

新北民代曾質疑輕軌必要性 侯友宜:五泰輕軌一定要做

相關新聞

孕婦打莫德納出憾事！寶寶出生1天亡「凝血功能異常」

孕婦施打疫苗後竟發生憾事！指揮中心今表示，昨新增5例施打莫德納後發生死亡不良事件，年齡介於0至77歲，發言人莊人祥表示，...

新北男打第1劑莫德納沒事 第2劑打完隔日卻昏倒身亡

第12期疫苗接種將於今日全數施打完畢，針對12期接種不良反應，新北市衛生局今日表示，共有22人有不良反應通報，其中1名6...

打了還能再打？ 第13輪疫苗開放預約系統又出包

第13輪預約今天上午10時開放民眾預約，但預約平台一再出包。民眾黨立委今早於立院衛環委員會質詢時表示，有以打過疫苗民眾昨...

預防接種受害救濟審議完成22件 最高賠償90萬元

施打疫苗後若出現嚴重不良反應或死亡，可申請預防接種受害救濟。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前審議24案，已完成...

最新美國青少年數據：二劑BNT這年紀心肌炎風險達百萬分之70

國內12至17歲青少年施打BNT第一劑已滿4周，但各國陸續建議青少年只要打一劑，多位國內專家也提出示警。台大公衛學者任小...

爭取莫德納代工 陳時中坦言：後端代工可能性較高

台灣爭取新冠肺炎疫苗代工，不過我國雖積極爭取莫德納疫苗的代工，但指揮中心指揮官陳時中今於立法院面對質詢時坦言，「美方對m...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。