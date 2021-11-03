打了還能再打？ 第13輪疫苗開放預約系統又出包

第13輪預約今天上午10時開放民眾預約，但預約平台一再出包。民眾黨立委今早於立院衛環委員會質詢時表示，有以打過疫苗民眾昨天下午接到通知預約簡訊，晚間七時又接到第二封亂碼簡訊，八時又多一封；連指揮官陳時中聽了也表示「昨天亂碼真的是不應該」，估計有16萬人受影響。對此，發言人莊人祥表示，重複發送的16.8萬人是第12輪對象，誤發原因還在釐清中。

本次BNT疫苗符合預約資格為143萬8028人，已有64萬5570人完成預約。至於昨天收到亂碼簡訊者，莊人祥表示，重複發送的16萬餘人是第12期的對象，下午時發錯，因此到晚間發送更正簡訊。不過因為檔案中文編碼與電信公司不一致導致亂碼，所以晚間八時又再發送第三次，將釐清誤發原因避免後續再出錯。

另有民眾已接種BNT疫苗滿四周符合今天預約資格，但預約後卻跳出紅字提醒，「，最早可接種第2劑日期：110年12月8日」，不知道究竟該以哪個時間為準，屆時能否順利接種。

莊人祥則表示，因為之前設定第二劑間隔時間為10周，因此設定的日期為12月8日，但最近更改為四周以上就可以接種。系統未及時更正，不過首頁有說明滿四周就可以打。他也重申，有收到簡訊就可以預約。

對於第14期若開放混打，可能會出現第二劑AZ疫苗的棄打潮。指揮中心發言人莊人祥下午在指揮中心記者會回應表示，很多擔心有棄打朝但目前看來並沒有，之前開放醫護混打也只有少數人混打。

莊人祥也表示，第一劑接種AZ不舒服者，第二次接種會更輕微，「像我打了之後都沒有感覺」。

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