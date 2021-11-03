爭取莫德納代工 陳時中坦言：後端代工可能性較高

台灣爭取新冠肺炎疫苗代工，不過我國雖積極爭取莫德納疫苗的代工，但指揮中心指揮官陳時中今於立法院面對質詢時坦言，「美方對mRNA技術相當保護」，充填等後端代工可行性較高。國衛院院長梁賡義則表示，我方還是會積極爭取技轉，會朝未來自行研發做準備。

衛福部去年授權國家衛生研究院爭取疫苗代工，當初國衛院透過英國牛津大學管道，與AZ公司獲得聯繫，於去年7月20日至8月11日間，多次以電子郵件及視訊會議等方式，商討台灣生產新冠肺炎疫苗可行性。但因當時AZ要求三億劑的產能，我國僅能提供一億劑，而未有進一步合作。

國民黨立委陳玉珍今於衛環委員會則質詢，國衛院今年六月曾表示提出希望爭取代工莫德納，是否已有進展。陳時中對此表示，目前尚無確切結果；梁賡義則表示，現正與莫德納定期接洽相關合作，希望不僅爭取填充、貼標籤等後端代工，更希望有技術面的代工。

然而南韓三星生物製劑代工的第一批次莫德納疫苗已於近日出廠，可謂取得莫德納在亞洲的代工權，恐影響台灣爭取機會。

陳時中也坦言，三星的代工一定影響會佈局，加上美國也很保護mRNA疫苗技術，我國取得填充、貼標籤等後端代工可能性較高。但我和美方目前關係不錯，希望能在互相信任情況下洽談。

而多位立委也問到我國在爭取代工上的優勢為何？陳時中表示，我國在人才、生產品質和法規上有代工優勢；但對於未來是否會再爭取AZ等腺病毒疫苗代工，陳則表示，現階段我國對mRNA疫苗代工的興趣較高。

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