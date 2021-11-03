13輪預約成功卻跳通知另個時間 民眾困惑：哪個才對？
第13輪今天上午10時開放預約BNT疫苗，下午2時則開始預約AZ疫苗。符合BNT第一劑接種資格者約58.1萬，第二劑85.8萬；AZ疫苗第一劑15.9萬，第二劑82.8萬人，預期將提供143.9萬人接種。不過有民眾預約時發現，預約頁面跳出另一個時間點，讓她困惑「到底哪個才對？」
22歲的蕭姓女大生受訪表示，先前在9月29日施打第一劑BNT，看到指揮中心公布符合資格預約第二劑，今天上午10時準時上線預約，然而系統頻頻塞車，等了10多分鐘才有辦法預約成功，不料原想預約的時段已額滿，只好再重新調整，6分鐘內改了4次才成功預約。
蕭同學說，沒想到預約成功後，下方又跳出紅字提醒，寫到「您已接種過BN疫苗，最早可接種第2劑日期：110年12月8日」，讓她很困惑「我不是今天可以預約嗎？」懷疑平台尚未更新，仍以先前規定10周方式來計算二劑施打時間。
另一名上班族則透露，自己有預約到11月8日施打BNT第二劑，但系統顯示「110年12月10日」才能預約，緊張地打電話到診所詢問，沒想到診所人員也一知半解，輾轉向衛生局查證，前前後後打了10通電話，才確認可以施打。
指揮中心發言人莊人祥表示，系統尚未即時更改，於預約首頁第6點有說明，提醒民眾13期BNT可施打第二劑的周期由10周改為4周，故符合資格者為原12月17日前可施打的民眾。後續也將請平台盡速修正。
●符合資格對象：
BNT：
第1劑：12歲以上民眾（即2009/11/5(含)前出生）。
第2劑：10月8日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾（即2003/12/31(含)前出生）。
AZ：
第1劑：50歲以上民眾（即1971/12/31(含)前出生）。
第2劑：8月27日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾（即2003/11/5(含)前出生）。
●預約時間：
1.BNT疫苗：11月3日上午10時至11月4日中午12時。
2.AZ疫苗：11月3日下午2時至11月4日中午12時。
●施打期間：11月5日至11月12日。
BNT疫苗12至17歲(含)對象之第2劑校園集中接種作業，屆時將視教育單位相關期程調整。
指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
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