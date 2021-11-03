台日昨談納高端為接種證明？ 陳時中：沒說昨天要談

外交部將建平台，爭取台日相互採認疫苗接種證明，是否納入高端疫苗，昨天衛生福利部長陳時中在立法院受訪指出，大家互相好好談，並會在昨天和日本討論高端認證問題。但陳時中今赴立院衛環委員會接受賭訪時卻改口表示，「沒有說昨天要談」，但會持續和日方談判。

日本擬鬆綁商務客、留學生入境，台灣將密切聯繫，並建立對話平台，積極爭取台日間國際疫苗接種證明的相互認證。陳時中昨天前往立法院會施政總質詢，會前媒體詢問是否包括高端疫苗時，他說「今天（11月2日）要談」。

媒體今天追問談判結果時，陳時中卻表示「沒有說昨天要談」。他說，近期會進行一系列談判，目前「沒有結果」。

針對11月是否有望開放混打BNT疫苗，陳時中並未回應，僅表示，混打是既定目標。至於青少年第二劑BNT疫苗接種是否會暫緩，陳則表示，目前沒有緩打的規劃，但已相關議題送交ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）討論。

而隨著疫苗覆蓋率逐步提升，指揮中心昨表示，將來如要鬆綁邊境，優先考慮開放短期商務旅客。但是否從現行的14天居家檢疫改和機組員一樣「5+9」的檢疫模式，陳時中表示，目前並無相關計畫，但已請資訊單位根據居家天數變化和居家檢疫場所先建立電子表單，做好未來開放準備。

商品推薦