境外增3突破性感染 她完整混打「2AZ＋2BNT」仍確診

中央流行疫情指揮中心今公布新增4例境外移入確診個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的4例境外移中，有3例為「突破性感染」，有2人屬於較特別案例，其中一名40多歲女性，接種過2劑AZ及2劑BNT，仍然發生突破性感染。

羅一鈞表示，案16529為本國籍40多歲女性，在10月31日自美國入境，曾於四月底到九月初期間，分別完整接種過2劑AZ及2劑BNT。另外一位序號16531，曾接種過1劑國藥、1劑科興，是首次看到混打且突破性感染的案例。

羅一鈞說明，過去有施打4劑BNT後發生仍確診的案例，以及有3例混打AZ與BNT而突破性感染，還有1位施打1劑AZ與2劑BNT，這次首見混打4劑仍突破性感染的個案。

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