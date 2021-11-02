快訊

境外增3突破性感染 她完整混打「2AZ＋2BNT」仍確診

我青少年BNT心肌炎為美2倍 指揮中心將討論是否打二劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外增3突破性感染 她完整混打「2AZ＋2BNT」仍確診

聯合報 / 記者許政榆楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖為一名穿著全套防護衣的旅客，抵達桃園機場，下機後通過檢疫櫃台。記者陳嘉寧／攝影
圖為一名穿著全套防護衣的旅客，抵達桃園機場，下機後通過檢疫櫃台。記者陳嘉寧／攝影

中央流行疫情指揮中心今公布新增4例境外移入確診個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的4例境外移中，有3例為「突破性感染」，有2人屬於較特別案例，其中一名40多歲女性，接種過2劑AZ及2劑BNT，仍然發生突破性感染。

羅一鈞表示，案16529為本國籍40多歲女性，在10月31日自美國入境，曾於四月底到九月初期間，分別完整接種過2劑AZ及2劑BNT。另外一位序號16531，曾接種過1劑國藥、1劑科興，是首次看到混打且突破性感染的案例。

羅一鈞說明，過去有施打4劑BNT後發生仍確診的案例，以及有3例混打AZ與BNT而突破性感染，還有1位施打1劑AZ與2劑BNT，這次首見混打4劑仍突破性感染的個案。

新冠疫苗 混打 BNT AZ疫苗

延伸閱讀

新冠疫苗爭奪戰：疫苗一打再打有用嗎？以色列的第三劑爭議

本土+0境外+4 檢疫期間探病、奔喪暫不放寬

病毒「自我毀滅」致日本疫情急降溫 羅一鈞：次要原因

機師突破性感染 基因定序近美國境外移入Delta

相關新聞

境外增3突破性感染 她完整混打「2AZ＋2BNT」仍確診

中央流行疫情指揮中心今公布新增4例境外移入確診個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的4例境外移中，有3例為「突破性...

第13輪2廠牌疫苗明起預約 BNT上午10時、AZ下午2時開放

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，提醒第13輪疫苗明日開放預約，包括BNT明天上午10時起、AZ明天下午2時起開始預...

我青少年BNT心肌炎為美2倍 指揮中心將討論是否打二劑

國內12至17歲青少年施打BNT第一劑滿4周，指揮中心研究施打第二劑。然而中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，對比美國及台...

新增6例疫苗接種後死亡 莫德納占4例

國內近期開始大規模接種新冠肺炎疫苗，昨天接種25.1萬劑疫苗，其中AZ疫苗最多，接種13.2萬劑；其次為莫德納 9.8萬...

青少年打第2劑BNT 專家籲提出利大於弊數據

台灣12至17歲青少年在校園接種第1劑BNT疫苗，指揮中心評估第2劑接種規劃，專家今天說，台青少年心肌炎發生率是美國2倍...

「AZ+莫德納」效果佳將開放混打？ 莊人祥：還要精算

指揮中心專家諮詢小組召集人、台大副校長張上淳今天上午透露，台大的「AZ+莫德納」試驗計畫發現，「AZ+莫德納」的抗體效價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。